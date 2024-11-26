Фото: EPA/UPG В Бухаресті протести проти перемоги проросійського кандидата Келіна Джеорджеску.

Сьогодні, 26 листопада, в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги в першому турі виборів президента ультраправого кандидата Келіна Джеорджеску.

Про це повідомляє Digi24.

Протестувальники скандували гасла на користь демократії, НАТО та Європи та проти екстремізму.

Зокрема, в Яссах сотні людей вийшли на площу Єдності з імпровізованими картонними плакатами. На них, серед іншого, написали “Краще мертвий, ніж фашист”, “Ми не повторюємо історію. Ми хочемо демократії” та “Ми проНАТО”. Більшість учасників акції - студенти.

Акція протесту відбулась й у Констанці, також сотні молодих людей зібрались в Тімішоарі. Там вони вигукували гасло грудневої революції 1989 року “Сьогодні в Тімішоарі, завтра по всій країні”.

Лозунг “Краще мертвий, ніж фашист” - перероблений рядок революційної пісні 1989 року, в оригіналі він звучить “краще бути мертвим ніж комуністом”.

Фото: EPA/UPG В Бухаресті протести проти перемоги проросійського кандидата Келіна Джеорджеску.

Фото: EPA/UPG В Бухаресті протести проти перемоги проросійського кандидата Келіна Джеорджеску.

Фото: EPA/UPG В Бухаресті протести проти перемоги проросійського кандидата Келіна Джеорджеску.

Фото: Маріанна Присяжнюк В Румунії молодь протестує проти перемоги проросійського кандидата

Фото: Маріанна Присяжнюк В Бухаресті виступають проти перемоги проросійського кандидата

За підсумками президентських виборів у Румунії, усупереч соціологічним прогнозам, до другого туру неочікувано вийшли незалежний кандидат Келін Джеорджеску (22,95 % голосів виборців) і лідерка партії «Союз порятунку Румунії» Елена Ласконі (19,18 %). Остання випередила чинного прем’єра, кандидата від Соціал-демократичної партії Марчела Чолаку, лише на дві тисячі голосів. Утім за бортом опинився не лише Чолаку, але й лідер другої впливової сили румунської політичної архітектури — Націонал-ліберальної партії — президент Сенату Ніколає Чуке. Після цього обидва політики оголосили про відставку з посад керівників своїх партій. То як же так сталося й чи очікує Румунію політична криза — у матеріалі LB.ua.