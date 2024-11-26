За майже три роки Британія вперше оштрафувала за порушення фінансових санкцій проти РФ

У Британії вперше за 2,5 року застосували штраф проти порушника фінансових санкцій щодо Росії, передає Sky News.

Урядовий орган із контролю оштрафував компанію Integral Concierge Services (ICSL) на 15 тисяч фунтів за те, що ICSL допомогла підсанкційний особі переказати й отримати гроші.

Посадовець британського Міністерства фінансів Джайлс Томсон, висловив сподівання, що буде виявлено більше випадків, які «представлять більш повну і цілісну картину наших правозастосовних дій».

Упродовж 2022-2023 років у Британії Управління з імплементації фінансових санкцій (OFSI) (займається лише порушеннями фінансових санкцій) виписало штрафів на 45 000 фунтів стерлінгів, жоден із них при цьому не мав відношення до Росії.