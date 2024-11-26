Прем'єр-міністр Австралії порівняв заборону соцмереж підліткам до 16 років з обмеженням вживання алкоголю неповнолітніми

Дітям хочуть встановити вікове обмеження на облікові записи, зокрема, на таких платформах, як Facebook, Instagram, X, TikTok і Snapchat.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі порівняв заборону соцмереж підліткам до 16 років з обмеженням вживання алкоголю неповнолітніми, пише Financial Times.

Раніше у парламенті країни представили відповідний законопроєкт. Підліткам хочуть встановити вікове обмеження на облікові записи, зокрема, на таких платформах, як Facebook, Instagram, X, TikTok і Snapchat. Канберра зазначає, що така пропозиція є першою у світі.

За системні порушення вимоги щодо верифікації віку користувачів соціальні мережі будуть змушені платити штрафи до 32 мільйонів доларів. Водночас дітей та батьків не каратимуть.

Албанізі каже, що заборона спрямована на захист психічного здоров’я, порівнюючи її з обмеженням вживання алкоголю неповнолітніми. Він додав, що її варто запровадити, навіть якщо деякі підлітки обмеження обходимуть.

Понад десяток інших країн, зокрема Австрія, Німеччина, Італія та Південна Корея, переходять до мінімальних вікових обмежень для соціальних мереж, часто до 15 років, із різним ступенем стримування. Норвегія підвищує актуальний поріг з 13 до 15. Відомо, що уряд Великої Британії розглядає питання щодо підтримки законопроєкту з цього питання. Близько 10 штатів США прийняли закони, що обмежують доступ дітей до соціальних платформ, хоча деякі з них оскаржуються в суді.

Зараз обговорюється питання, наскільки дієвою буде заборона в Австралії. Кілька країн вже виявили, що перевірка віку складна. Компанія Meta запропонувала Apple і Google, які контролюють магазини додатків для смартфонів, відігравати активнішу роль у перевірці віку у додатках.

Друге питання ‒ чи заборона бажана, адже попри всю шкоду, соціальні мережі також мають переваги. Найкорисніша роль вікових заборон може полягати у стимуляції технологічних компаній створювати по-справжньому безпечні підліткові версії додатків із суворішою модерацією і без функцій, які викликають звикання. Так, Instagram нещодавно представив “підліткові акаунти” з захистом для дітей 13–15 років.