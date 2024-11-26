ПА НАТО закликала надати Україні ракети дальністю 1000-5500 км

Це можуть бути, наприклад, Томагавки.

Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, в якій закликала уряди країн-членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності як зброю стримування та самозахисту.

Про це повідомив голова постійної делегації України в організації, депутат Єгор Чернєв.

За його словами, йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Наприклад,- Томагавки.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", – зазначив Чернєв.

Він назвав резолюцію першим кроком, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО ухвалити відповідне рішення. Чернєв нагадав, що на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО за ініціативи української делегації закликала надати Україні дозвіл бити вглиб Росії

"Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – підсумував він.