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ПА НАТО закликала надати Україні ракети дальністю 1000-5500 км

Це можуть бути, наприклад, Томагавки.

ПА НАТО закликала надати Україні ракети дальністю 1000-5500 км
Фото: EPA/UPG

Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, в якій закликала уряди країн-членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності як зброю стримування та самозахисту.

Про це повідомив голова постійної делегації України в організації, депутат Єгор Чернєв.

За його словами, йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Наприклад,- Томагавки.

"Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію і включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї", – зазначив Чернєв.

Він назвав резолюцію першим кроком, який створює юридичне підґрунтя та дає підстави урядам країн-членів НАТО ухвалити відповідне рішення. Чернєв нагадав, що на минулій сесії Парламентська асамблея НАТО за ініціативи української делегації закликала надати Україні дозвіл бити вглиб Росії 

"Сподіваємося на позитивне рішення і цього разу", – підсумував він.

  • Нещодавно стало відомо, що у Держдепі США підтвердили дозвіл ЗСУ атакувати цілі у Росії західними ракетами.
  • Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро також підтвердив, що Україна може бити французькими далекобійними ракетами по Росії для самооборони.
  • Британія поки офіційно не підтверджує застосування своїх ракет по території РФ.
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