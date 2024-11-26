"Неприємна, але необхідна розмова": Шольц розповів про телефонний дзвінок Путіну

Він зазначив, що був вимушений повторювати очільнику Кремля ті ж самі аргументи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів ZDF деталі про телефонний дзвінок Путіну, який він провів цього місяця.

Шольц зазначив, що розмова "не була приємною", які і попередні після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це було відповідально і необхідно. Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив із ним телефоном знову і знову до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", – сказав канцлер Німеччини.

Він додав, що є люди, які вірять у те, що один телефонний дзвінок принесе мир наступного ж дня.

"Але це не так", – наголосив Шольц. Він також зазначив, що був вимушений повторювати Путіну ті ж самі аргументи.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – додав Шольц.