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"Неприємна, але необхідна розмова": Шольц розповів про телефонний дзвінок Путіну

Він зазначив, що був вимушений повторювати очільнику Кремля ті ж самі аргументи.

"Неприємна, але необхідна розмова": Шольц розповів про телефонний дзвінок Путіну
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів ZDF деталі про телефонний дзвінок Путіну, який він провів цього місяця. 

Шольц зазначив, що розмова "не була приємною", які і попередні після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це було відповідально і необхідно. Як ви знаєте, я зустрічався з ним перед війною і висловив йому свою думку, а також дуже чітко дав зрозуміти, що все, що він пізніше представив як причини війни, не відповідає дійсності. Я говорив із ним телефоном знову і знову до кінця 2022 року, і ці розмови ніколи не були приємними. Цього разу розмова також не була приємною. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", – сказав канцлер Німеччини.

Він додав, що є люди, які вірять у те, що один телефонний дзвінок принесе мир наступного ж дня. 

"Але це не так", – наголосив Шольц. Він також зазначив, що був вимушений повторювати Путіну ті ж самі аргументи.

"Всі аргументи фактично повторилися знову. І для мене було зрозуміло, що я також повинен повторити свої. Тобто, Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – додав Шольц.

  • 15 листопада Олаф Шольц і Володимир Путін провели телефонну розмову. Шольц засудив війну Росії проти України і закликав Путіна покласти їй кінець та вивести війська. Також канцлер пропонував Росії провести переговори з Україною з метою справедливого та міцного миру та наголосив на "непохитній рішучості Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно".
  • МЗС України вважає, що "довгі розмови – це ресурс, яким Путін користується вже понад 20 років, щоб досягати своїх інтересів" і що нині вони "лише дають Путіну надію на послаблення міжнародної ізоляції".
  • Володимир Зеленський потім заявив, що цей дзвінок є скринькою Пандори і що "можуть бути інші розмови, інші дзвінки". Президент попередив, що "Мінська-3" не буде – нам потрібен реальний мир".
  • Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Путіна дзвінками ніхто не зупинить, а телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу.
  • Раніше в жовтні видання Die Zeit повідомляло, що Шольц планує зателефонувати Путіну напередодні зустрічі G20, що відбулася 18-19 листопада. Сам канцлер Німеччини це підтвердив і зазначив, що востаннє телефонував Путіну в грудні 2022 році. До цього вони спілкувалися частіше. А за кілька днів до того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Москву. Пізніше Шольц розповідав, як Путін переконував його в тому, що Україна начебто "належить" Росії.
  • У червні минулого року Шольц заявив, що хоче підтримувати зв'язок із Путіним і хочу провести з ним переговори. Конкретних дат він не називав, лише зазначивши, що планує "якось поговорити" із Путіним, хоча той "витер ноги" об міжнародне право.
  • 10 вересня 2024 представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт також говорив, що Шольц готовий поспілкуватися з Путіним, якщо буде нагода та "слушний момент".
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