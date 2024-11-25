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Reuters: фермерські групи в США хочуть, щоб їх працівників не депортували

Масові депортації можуть порушити ланцюжок постачання продовольства.

Reuters: фермерські групи в США хочуть, щоб їх працівників не депортували
Мексиканська мигрантка у Флориді
Фото: EPA/UPG

Групи сільськогосподарської промисловості США хочуть, щоб Дональд Трамп позбавив їхній сектор від масових депортацій, які той обіцяв.

Про це повідомляє Reuters

Фермери наголошують, що масові депортації можуть порушити ланцюжок постачання продовольства, який в США сильно залежить від нелегальних іммігрантів.

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Зазначається, що за даними міністерства праці та сільського господарства, майже половина з приблизно 2 млн сільськогосподарських працівників країни не мають правового статусу. Це ж стосується значної кількості працівників молочної та м’ясної промисловості.

Втім, наразі посадовці Трампа не взяли на себе жодних винятків.

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