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Reuters: Австрія розірвала півстолітній зв'язок з "Газпромом"

"Газпром" своєю чергою нібито розцінює арешт газу як несплату і тому припинив поставки.

Reuters: Австрія розірвала півстолітній зв'язок з "Газпромом"
Фото: EPA/UPG

Поштовхом, який припинив понад 50 років газових потоків від російського державного енергетичного гіганта "Газпром" до австрійської групи OMV на початку цього місяця, став арешт російського газу як плати для покриття вартості арбітражного рішення.

Про це повідомили Reuters п’ять джерел.

13 листопада OMV заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому" на 230 млн євро у зв'язку з нерегулярними поставками до свого німецького підрозділу, і вживатиме заходів для негайного виконання рішення. Через три дні "Газпром" призупинив постачання блакитного палива австрійській компанії.

За даними джерел агенства, близьких до "Газпрому" і OMV, австрійська компанія конфіскувала поставки газу за жовтень на суму 230 млн євро. Джерела, близькі до "Газпрому" заявили, що це був перший випадок, коли клієнт з Європейського Союзу не заплатив за газ.

Припинення поставок минулого тижня дає OMV можливість стверджувати, що Газпром порушив контракти, повідомило одне з п'яти джерел.

За даними видання, "Газпром" своєю чергою нібито розцінює арешт газу як несплату і тому припинив поставки. Австрійська OMV купувала радянський і російський газ з 1968 року, і події показали, що австрійська фірма шукає способи повністю відмовитися від закупівель російського газу, попри те, що її контракти з Газпромом діють до 2040 року.

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