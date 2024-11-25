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Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ

Під санкції потрапили 30 російських кораблів тіньового флоту.

Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Фото: ЕРА/UPG

Британія оголосила про запровадження найбільшого пакета санкцій проти тридцяти суден тіньового флоту Росії, які відповідальні за транспортуванням нафти і нафтопродуктів на мільярди фунтів стерлінгів.

Про це йдеться у релізі уряду Британії.

"Найбільший британський пакет санкцій проти тіньового флоту спрямований проти 30 кораблів. Страхові компанії, які забезпечують флот, також потрапили під обмеження", — ідеться у повідомленні уряду Британії.

За останній рік 15 російських суден зі списку підсанкційних, транспортували нафту та нафтопродукти на суму понад 4,3 мільярда доларів США

Загальна кількість нафтових танкерів під санкціями Великої Британії досягла 73, що перевищує показники будь-якої іншої країни.

"Обмеження транспортування російської нафти, зокрема і компаній, які страхують ці судна, є важливим для підтримки спільної безпеки: зупинки військової машини Кремля, очищення судноплавних шляхів від небезпечного руху та захисту міжнародної торгівлі, щоб звільнити місце для розвитку", — зазначається у заяві.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі наголосив на важливості подальшого тиску на Кремль. Він також додає, що доходи від продажу нафти є ключовим джерелом фінансування війни проти України.

На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії Леммі закликав міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію і підтримати Україну військовою та фінансовою допомогою. 

  • Раніше Financial Times писало, що Росія збільшила місткість свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% відповідно до річних обрахунків.
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