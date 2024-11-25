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Росія планує використовувати штучний інтелект для посилення кібератак на Лондон, ‒ британський уряд

Існує ризик того, що Москва спробує вивести з ладу електромережу Сполученого Королівства.

Росія планує використовувати штучний інтелект для посилення кібератак на Лондон, ‒ британський уряд
Міністр з міжурядових зв'язків Великої Британії Пет Макфадден
Фото: EPA

Росія та інші противники Великої Британії намагаються використати штучний інтелект для посилення кібератак на інфраструктуру країни. На цьому наголосив міністр з міжурядових зв'язків країни Пет Макфадден на конференції НАТО у Лондоні, пише The Guardian.

Макфадден анонсував створення дослідницької програми в Лондоні під назвою “Лабораторія досліджень безпеки” (LASR), щоб бути в курсі загроз, що виникають. Він попереджає, що існує ризик того, що Росія спробує вивести з ладу електромережу Сполученого Королівства.

За словами міністра, існує небезпека того, що штучний інтелект “може бути зброєю проти нас”. Макфадден ствердив, що Велика Британія вже залучена в “щоденну реальність” “кібервійни", хакерські дії надходять, зокрема, з Росії.

За останній рік російські злочинці та хакери “посилили свої атаки” на Лондон, і націлилися на інших союзників по НАТО, які підтримують Україну військовою допомогою проти російської агресії.

Макфадден каже, що “Росія націлилася на наші засоби масової інформації, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути та нашу енергетичну інфраструктуру”, і попереджає, що “за допомогою кібератаки Росія може вимкнути світло для мільйонів людей”.

  • Минулого тижня російський президент Володимир Путін прямо погрожував країнам Заходу, включно з Британією, які підтримують українські удари вглиб Росії. Лідер Кремля заявив, що Росія “має право” завдавати ударів військових цілях у відповідь.
  • Мало хто вірить, що Москва насправді ризикне напасти на члена НАТО, але посилена кібератака залишається реальною можливістю, зокрема на електричну мережу.
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