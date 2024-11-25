Росія планує використовувати штучний інтелект для посилення кібератак на Лондон, ‒ британський уряд

Росія та інші противники Великої Британії намагаються використати штучний інтелект для посилення кібератак на інфраструктуру країни. На цьому наголосив міністр з міжурядових зв'язків країни Пет Макфадден на конференції НАТО у Лондоні, пише The Guardian.

Макфадден анонсував створення дослідницької програми в Лондоні під назвою “Лабораторія досліджень безпеки” (LASR), щоб бути в курсі загроз, що виникають. Він попереджає, що існує ризик того, що Росія спробує вивести з ладу електромережу Сполученого Королівства.

За словами міністра, існує небезпека того, що штучний інтелект “може бути зброєю проти нас”. Макфадден ствердив, що Велика Британія вже залучена в “щоденну реальність” “кібервійни", хакерські дії надходять, зокрема, з Росії.

За останній рік російські злочинці та хакери “посилили свої атаки” на Лондон, і націлилися на інших союзників по НАТО, які підтримують Україну військовою допомогою проти російської агресії.

Макфадден каже, що “Росія націлилася на наші засоби масової інформації, наші телекомунікації, наші політичні та демократичні інститути та нашу енергетичну інфраструктуру”, і попереджає, що “за допомогою кібератаки Росія може вимкнути світло для мільйонів людей”.