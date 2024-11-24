Над трьома авіабазами Британії зафіксували невідомі дрони, — Guardian

Поки невідомо чи були помічені дрони ворожими.

Над трьома авіабазами Великої Британії, які використовуються Повітряними силами США зафіксували проліт невідомих безпілотників.

Про це пише The Guardian.

Невідомі БпЛА були помічені у період між 20 та 22 листопада над британськими базами Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також над авіабазою Фелтвелл у графстві Норфолк на сході Англії.

В Повітряних силах США заявили, що наразі незрозуміло чи помічені безпілотники ворожі. Крім того, у USAF не коментують чи застосовувались захисні дії щодо повітряних об’єктів.

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає у себе заходи протидії безпілотникам", – сказав речник Міноборони Великої Британії.