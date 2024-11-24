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Над трьома авіабазами Британії зафіксували невідомі дрони, — Guardian

Поки невідомо чи були помічені дрони ворожими.

Над трьома авіабазами Британії зафіксували невідомі дрони, — Guardian
Реактивні літаки Корпусу морської піхоти США F-35B Lightning II із ескадрильєю винищувачів морської піхоти
Фото: НАТО

Над трьома авіабазами Великої Британії, які використовуються Повітряними силами США зафіксували проліт невідомих безпілотників.

Про це пише The Guardian.

Невідомі БпЛА були помічені у період між 20 та 22 листопада над британськими базами Лейкенхіт та Мілденхолл у графстві Саффолк, а також над авіабазою Фелтвелл у графстві Норфолк на сході Англії.

В Повітряних силах США заявили, що наразі незрозуміло чи помічені безпілотники ворожі. Крім того, у USAF не коментують чи застосовувались захисні дії щодо повітряних об’єктів.

"Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо жорстких заходів на оборонних об’єктах. Це включає у себе заходи протидії безпілотникам", – сказав речник Міноборони Великої Британії.

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