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Росія обманом вербує мешканців Ємену на війну проти України

Єменців погрозами змушували підписувати контракти з російською армією

Росія обманом вербує мешканців Ємену на війну проти України
Фото: EPA/UPG

Росія завербувала сотні мешканців Ємену, пообіцявши їм високооплачувану роботу та російське громадянство. Однак коли вони прибули в РФ за посередництвом компанії, пов’язаної з хуситами, їх примусово мобілізували до російської армії та відправили на фронт.

Про це повідомляє The Financial Times.

У контрактах, підписаних єменцями, з якими ознайомилися журналісти FT, була вказана компанія Al Jabri General Trading&Investment, заснована Абдулвалі Абдо Хасаном аль-Джабрі, відомим політиком-хуситом, колишнім членом парламенту Ємену, одним із 174 лідерів Хусі, які були заочно засуджені до смертної кари легітимним урядом країни. Один з контрактів датований третім липня і підписаний начальником центру відбору контрактників у місті Нижній Новгород.

За словами одного з найманців, який поспілкувався з FT, він входив до групи з приблизно 200 єменців, яких мобілізувалии до російської армії у вересні після прибуття до Москви.

Деякі з них були досвідченими бійцями, однак більшість не мали військової підготовки. За словами співрозмовника FT, їх обманом змусили приїхати до Росії, обіцяючи добре оплачувану роботу, та підписали контракти про військову службу, які вони не могли прочитати. Через кілька тижнів він єменців уже привезли на фронт та змусили брати участь в бойових діях. 

Ще один єменець, який попросив не публікувати його справжнє ім’я, сказав, що йому обіцяли бонус у розмірі 10 тисяч доларів США та дві тисячі доларів на місяць, а також можливе російське громадянство за роботу в Росії з виробництва безпілотників.

Він розповів, що після прибуття до Москви 18 вересня його групу насильно доставили з аеропорту до закладу в п'яти годинах їзди від Москви, де чоловік, який розмовляв примітивною арабською мовою, погрожуючи пістолетом змусив їх підписати контракт російською мовою.

Потім їх посадили в автобуси, відвезли на військову базу поблизу Ростова, де вони пройшли елементарну військову підготовку, згодом відправили на фронт. Багато осіб з цієї групи загинули. 

Спеціальний представник США в Ємені Тім Лендеркінг підтвердив, що Росія активно підтримує контакти з хуситами.

Магед Альмадхаджі, голова Центру стратегічних досліджень Сани, аналітичного центру, що вивчає Ємен, сказав FT, що Росія також цікавиться «будь-якою групою в Червоному морі або на Близькому Сході, яка вороже ставиться до США». Він сказав, що найманці організовані хуситами в рамках спроб налагодити зв'язки з Росією.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія передавала дані супутникової розвідки єменським хуситам для здійснення ракетних та дронових ударів по цивільних торговельних кораблях у Червоному морі.

Агенція Reuters повідомила, що Іран є посередником у переговорах між Росією та єменськими хуситами щодо передачі протикорабельних ракет P-800 “Онікс”, які дозволять бойовикам уражати комерційні судна в Червоному морі та посилять загрозу для американських та європейських військових кораблів в регіоні.

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