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​Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною

Другий день блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" польськими фермерами.

​Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною
Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез
Фото: EPA/UPG

З 23 листопада польські мітингувальники розпочали блокування ППр "Медика – Шегині". За попередньою інформацією, воно триватиме 48 годин, з можливим продовженням. 

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Згідно повідомлення, у неділю, 24 листопада, з 10:00 польські фермери продовжили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". У пресслужбі розповіли, що блокування триватиме 48 годин, однак можливе продовження.

Обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок. 

На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів.

  • У листопаді 2023 року польські фермери блокували також кордон з Україною. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.
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