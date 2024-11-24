​Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною

Другий день блокування пункту пропуску "Медика-Шегині" польськими фермерами.

Польські фермери заблокували рух транспорту під час протесту біля польсько-німецького кордону в Свєцко, західна Польща, 17 берез

З 23 листопада польські мітингувальники розпочали блокування ППр "Медика – Шегині". За попередньою інформацією, воно триватиме 48 годин, з можливим продовженням.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Згідно повідомлення, у неділю, 24 листопада, з 10:00 польські фермери продовжили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". У пресслужбі розповіли, що блокування триватиме 48 годин, однак можливе продовження.

Обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок.

На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів.