​Польські фермери відновили блокаду на одному з пунктів пропуску з Україною

З 23 листопада польські мітингувальники розпочали блокування ППр "Медика – Шегині". За попередньою інформацією, воно триватиме 48 годин, з можливим продовженням.
Про це інформує пресслужба ДПСУ.
Згідно повідомлення, у неділю, 24 листопада, з 10:00 польські фермери продовжили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині". У пресслужбі розповіли, що блокування триватиме 48 годин, однак можливе продовження.
Обмеження не стосуються категорії легкових автомобілів та автобусів. Наразі на виїзд з України прикордонники не фіксують скупчення вантажівок.
На вʼїзд в Україну, на польській стороні, перед учасниками акції знаходиться близько 10 вантажних транспортних засобів.
- У листопаді 2023 року польські фермери блокували також кордон з Україною. Це було спробою протесту проти ввозу українського зерна на польський ринок. Фермери стверджували, що українське зерно продавалося дешевше, ніж польське, що завдавало фермерам збитків.