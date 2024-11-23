Ставлення литовців до мігрантів у 2024 році погіршилося, але не до українців

На думку половини респондентів, після закінчення війни ті українські біженці, які вивчили мову і знайшли роботу, могли б залишитись у Литві.

Ставлення литовців до мігрантів погіршилося, але при цьому до українців громадяни Литви ставляться найбільш прихильно.

Про це свідчать дані дослідження Spinter, яке проводили на замовлення Вільнюського офісу Міжнародної організації з міграції, пише LRT.

Респонденти оцінили свою прихильність майже на сім балів із десяти.

На другому місці перебувають мігранти з Білорусі (5/10), на третьому – трудові мігранти із Середньої Азії (4,83/10). Тоді - мігранти з Близького Сходу (4,13/10) та мігранти, які в'їхали до Литви через литовсько-білоруський кордон у 2021 році (3,73/10).

Очільник Вільнюського офісу Ейтвідас Бінгеліс зазначив, що українці досить добре інтегруються в литовське суспільство, вивчають мову, працюють за наймом або створюють собі робочі місця.

Опитування також показало, що, на думку респондентів, основним засобом інтеграції українців є організація курсів литовської мови (65%). Окрім допомоги в оформленні документів (40%), продовжуються такі інтеграційні заходи, як організація навчання дітей та занять неформальної освіти (31%), послуги ринку праці, професійне навчання, оцінка компетенцій (29%).

«Ми помічаємо, що все більше литовців очікують від українців вивчення литовської мови, це розглядається як одна з головних умов інтеграції», - сказав Бінгеліс.

На думку половини опитаних, після закінчення війни ті українські біженці, які вивчили мову і знайшли роботу, могли б залишитись у Литві. 34% респондентів не проти перебування громадян України, якщо вони того забажають.

Це дослідження проводять другий рік поспіль, аби порівняти, як змінюється ставлення литовців до мігрантів, і особливо до українців.

«Фундаментальні установки залишаються незмінними. Литовці, як і раніше, найбільш прихильно оцінюють українців, але їм хотілося б, щоб українці більше інтегрувалися, вивчили мову та отримали роботу. Більшість українців живуть у Литві вже три роки, тому очевидно, що від них чекають більшої залученості», - додав очільник МОМ Литви.