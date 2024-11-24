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Столицю Пакистану "закрили" через мітинг прихильників експрем’єра Хана

Протестувальники вимагають звільнення й інших членів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), а також відставки нинішнього уряду, заявляючи про сфальсифіковані вибори.

Столицю Пакистану "закрили" через мітинг прихильників експрем’єра Хана
Фото: EPA/UPG

Столицю Пакистану Ісламабад “закрили” через заходи безпеки через те, що прихильники ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана провели акцію з вимогою його звільнення, повідомляє DW.

Протестувальники вимагають звільнення Хана й інших членів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), а також відставки нинішнього уряду, заявляючи про сфальсифіковані вибори.

У відповідь на протести країна призупинила послуги мобільного зв’язку та Інтернету в “територіях з проблемами безпеки”. Шосе, що веде до Ісламабаду, було заблоковано там, де прихильники PTI мали наблизитися до міста.

Поліція зазначає про заборону, відповідно до законодавства, проведення будь-яких зібрань.

Алі Амін Ґандапур, головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва та ключовий сорадник Хана, закликав людей зібратися біля входу в червону зону міста, відому як “Д Чоук”.

“Хан закликав нас залишатися там, доки всі наші вимоги не будуть виконані”, ‒ сказав він у відео.

Фото: EPA/UPG

Ісламабад готується до насильства

Уряд Пакистану вжив аналогічних заходів перед очікуваними протестами прихильників Хана в жовтні. Тоді протест став насильницьким: один поліцейський був убитий, десятки співробітників служби безпеки отримали поранення, протестувальників заарештували.

Обидві сторони звинуватили одна одну в підбурюванні до насильства.

  • Хан, якого у квітні 2022 року усунули від влади через вотум недовіри, з 2023 року відбуває трирічний термін ув'язнення. Хоча проти нього відкрито близько 150 кримінальних справ, включно з звинуваченнями в корупції та підбурюванні до насильства, він залишається популярною фігурою в пакистанській політиці, а його прихильники кажуть, що звинувачення є політично мотивованими.
  • Хана звільнили під заставу в грудні минулого року, але він залишився за ґратами через низку інших юридичн проблем, з якими він зіткнувся після свого усунення у 2022 році.
  • І він, партія політика відкидають усі звинувачення.
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