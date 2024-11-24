Протестувальники вимагають звільнення й інших членів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), а також відставки нинішнього уряду, заявляючи про сфальсифіковані вибори.

Столицю Пакистану Ісламабад “закрили” через заходи безпеки через те, що прихильники ув'язненого колишнього прем'єр-міністра Імрана Хана провели акцію з вимогою його звільнення, повідомляє DW.

Протестувальники вимагають звільнення Хана й інших членів партії Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), а також відставки нинішнього уряду, заявляючи про сфальсифіковані вибори.

У відповідь на протести країна призупинила послуги мобільного зв’язку та Інтернету в “територіях з проблемами безпеки”. Шосе, що веде до Ісламабаду, було заблоковано там, де прихильники PTI мали наблизитися до міста.

Поліція зазначає про заборону, відповідно до законодавства, проведення будь-яких зібрань.

Алі Амін Ґандапур, головний міністр провінції Хайбер-Пахтунхва та ключовий сорадник Хана, закликав людей зібратися біля входу в червону зону міста, відому як “Д Чоук”.

“Хан закликав нас залишатися там, доки всі наші вимоги не будуть виконані”, ‒ сказав він у відео.

Фото: EPA/UPG

Ісламабад готується до насильства

Уряд Пакистану вжив аналогічних заходів перед очікуваними протестами прихильників Хана в жовтні. Тоді протест став насильницьким: один поліцейський був убитий, десятки співробітників служби безпеки отримали поранення, протестувальників заарештували.

Обидві сторони звинуватили одна одну в підбурюванні до насильства.