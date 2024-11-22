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У Пакистані стрільці вбили 41 людину у пасажирському транспорті

Серед загиблих є жінки та діти.

У Пакистані стрільці вбили 41 людину у пасажирському транспорті
Поліція на місці трагедії
Фото: EPA/UPG

У пакистанському окрузі Куррам поблизу кордону із Афганістаном невідомі чоловіки відкрили вогонь по конвою пасажирського транспорту, який перевозив 200 людей.

Як пише BBC, нападники цілилися у поліцейський супровід. Останнім часом правоохоронці постійно патрулюють цивільний транспорт у регіоні через зростання випадків насильства на основі протистояння між племенами та сектантськими групами.

Теракт призвів до загибелі щонайменше 41 людини, 16 перебувають у критичному стані. Серед жертв та постраждалих є жінки та діти.

За свідченнями очевидців, стріляли близько 10 чоловіків з обох боків дороги. Поліція намагається вистежити терористів.

 

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