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Ізраїль відкликав запрошення очільнику МЗС Нідерландів приїхати до країни

Міністр закордонних справ Нідерландів планував відвідати Ізраїль наступного тижня.

Ізраїль відкликав запрошення очільнику МЗС Нідерландів приїхати до країни
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Саар відкликав запрошення своєму нідерландському колезі Каспару Вельдкампу приїхати до країни. 

Про це повідомляє видання NOS.

Запрошення відкликали після того, як МЗС Нідерландів повідомило, що прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху “в принципі” буде заарештовано, якщо він приїде до Нідерландів. 

Так Нідерланди відреагували на ордер на арешт, який сьогодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав стосовно Нетаньяху.

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Голова МЗС Нідерландів підтвердив, що його поїздка до Ізраїлю, запланована на наступний понеділок, скасовується.

  • Палата попереднього провадження І Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.

  • Їх звинувачують у злочинах проти людяності та воєнних злочинах, скоєних щонайменше з 8 жовтня 2023 до щонайменше 20 травня 2024, – дня, коли прокуратура подала клопотання про ордери на арешт.

  • В Офісі Нетаньягу назвали антисемітським рішення МКС про ордери на арешт та звинуватили Міжнародний кримінальний суд у корумпованості та упередженості. 

  • Білий дім заявив, що США "принципово відкидають" рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордерів на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галланта.
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