Ізраїль відкликав запрошення очільнику МЗС Нідерландів приїхати до країни

Міністр закордонних справ Ізраїлю Саар відкликав запрошення своєму нідерландському колезі Каспару Вельдкампу приїхати до країни.

Про це повідомляє видання NOS.

Запрошення відкликали після того, як МЗС Нідерландів повідомило, що прем’єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху “в принципі” буде заарештовано, якщо він приїде до Нідерландів.

Так Нідерланди відреагували на ордер на арешт, який сьогодні Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав стосовно Нетаньяху.

Голова МЗС Нідерландів підтвердив, що його поїздка до Ізраїлю, запланована на наступний понеділок, скасовується.