Йому інкримінують злочини проти людяності. Раніше Ізраїль заявляв про його ліквідацію, однак наразі ця інформація не підтверджена.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача військового крила ХАМАС Мухаммеда Діаба Ібрагіма аль Масрі (Дейфа). Про це йдеться на сайті суду.

Сьогодні, 21 листопада, Палата попереднього провадження одноголосно видала ордер на арешт Мохаммеда Діаба Ібрагіма Аль-Масрі, широко відомого як “Дейф” за злочини проти людства та воєнні злочини, скоєні на території Держави Ізраїль та Держави Палестина принаймні з 7 жовтня 2023 року.

Спочатку прокуратура подала клопотання про ордери на арешт двох інших високопоставлених лідерів ХАМАСу, а саме Ісмаїла Ханії та Ях’ї Сінвара. Після підтвердження факту їх смерті Палата надала дозвіл на відкликання заяв 9 серпня 2024 року та 25 жовтня 2024 року відповідно.

Стосовно Дейфа прокуратура зазначила, що продовжуватиме збирати інформацію щодо його смерті. 15 листопада 2024 року прокуратура, посилаючись на інформацію як ізраїльської, так і палестинської влади, повідомила Палату, що вона не в змозі визначити, чи Дейф був убитий, чи залишився живий. Тому Палата видає цей ордер на арешт. Прокуратура також зазначила, що продовжує розслідування злочинів у конфлікті, що триває, і передбачає, що будуть подані додаткові клопотання про ордери на арешт.

Ордер на арешт Дейфа має гриф «таємно», щоб захистити свідків і гарантувати проведення розслідування. Однак Палата вирішила оприлюднити інформацію, наведену нижче, оскільки дії, подібні до тих, про які йдеться в ордері на арешт, схоже, тривають, зокрема утримання в полоні кількох заручників. Палата також вважає, що в інтересах жертв та їхніх родин знати про існування ордеру.

Палата знайшла розумні підстави вважати, що Дейф, 1965 року народження, який був найвищим командиром військового крила ХАМАС (відомого як бригади Аль-Касама), несе відповідальність за злочини проти людяності у вигляді вбивства; винищення; катування; зґвалтування та інших форм сексуального насильства; а також воєнні злочини у вигляді вбивства, жорстокого поводження, тортур; захоплення заручників; посягання на особисту гідність; зґвалтування та інші форми сексуального насильства.

Палата також дійшла висновку, що злочини проти людяності були частиною широкомасштабної та систематичної стратегії ХАМАС та інших збройних груп проти цивільного населення Ізраїлю.

Також сьогодні МКС видав ордери на арешт Беньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта. Ордери видали за злочини проти людяності та військові злочини.