Ізраїль ліквідував лідера терористичної організації ХАМАС Ях'ю Сінвара

Лідер терористичної організації ХАМАС Ях'я Сінвар, відповідальний за планування та вчинення різанини 7 жовтня, був ліквідований.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльських військових.
Зазначається, що солдати ЦАХАЛ з Південного командування ліквідували Ях'ю Сінвара в операції на півдні Смуги Гази.
Ях'я Сінвар був ліквідований після того, як рік переховувався за цивільним населенням Гази. Він перебував як на землі, так і під землею в тунелях ХАМАС у Смузі Гази.
Ізраїль провів десятки операцій, які обмежили оперативне пересування Сінвара, і призвели до його ліквідації.
В результаті бійці 828-ї бригади, що діяли в цьому районі, виявили та ліквідували трьох терористів. Після завершення процесу ідентифікації тіла підтвердили, що Ях'я Сінвар був ліквідований.
- На початку серпня ХАМАС обрав нового лідера свого "політичного" крила. Ним став Ях'я Сінвар.
- В кінці липня ХАМАС заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів".
- Офіційно Ізраїль не взяв відповідальність за вбивство Ісмаїла Ганії.
- Іран через ліквідацію лідера ХАМАСу анонсував антиізраїльський удар.