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Ізраїль ліквідував лідера терористичної організації ХАМАС Ях'ю Сінвара

Солдати ЦАХАЛ ліквідували Ях'ю Сінвара в операції на півдні Смуги Гази.

Ізраїль ліквідував лідера терористичної організації ХАМАС Ях'ю Сінвара
​Ях'я Сінвар
Фото: скриншот відео

Лідер терористичної організації ХАМАС Ях'я Сінвар, відповідальний за планування та вчинення різанини 7 жовтня, був ліквідований.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на ізраїльських військових.

Зазначається, що солдати ЦАХАЛ з Південного командування ліквідували Ях'ю Сінвара в операції на півдні Смуги Гази.

Ях'я Сінвар був ліквідований після того, як рік переховувався за цивільним населенням Гази. Він перебував як на землі, так і під землею в тунелях ХАМАС у Смузі Гази. 

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Ізраїль провів десятки операцій, які обмежили оперативне пересування Сінвара, і призвели до його ліквідації. 

В результаті бійці 828-ї бригади, що діяли в цьому районі, виявили та ліквідували трьох терористів. Після завершення процесу ідентифікації тіла підтвердили, що Ях'я Сінвар був ліквідований.

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