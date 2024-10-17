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Москва підготувала групи молодих людей до заворушень напередодні виборів у Молдові, – поліція

Десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі у культурно-туристичній програмі. У ході тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів та протистояння силовим структурам.

Москва підготувала групи молодих людей до заворушень напередодні виборів у Молдові, – поліція
Фото: скріншот

Десятки молодих людей із Молдови пройшли інструктаж у Москві, щоб влаштовувати масові заворушення на акціях протесту напередодні виборів президента та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС. 

Про це на брифінгу 17 жовтня повідомили голова Генерального інспекторату поліції Віорел Чернеуцану та директор Служби інформації та безпеки (СІБ) Олександр Мустяце, передає NewsMaker. 

Як розповів Чернеуцану, правоохоронні органи кілька місяців стежили за діями злочинного угруповання, яке планувало масові заворушення напередодні президентських виборів та референдуму, призначених на 20 жовтня.

З'ясувалося, що десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі у культурно-туристичній програмі. У ході тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів та протистояння силовим структурам. Крім того, молоді люди навчали виготовлення вибухівки, керування дронами та інших технік для провокацій.

За інформацією поліції, у червні цього року у таких тренінгах взяли участь понад 100 молодих людей.

«Деякі з цих молодих людей проходили навчання в іноземних інструкторів, пов'язаних із приватними військовими структурами „Вагнер“ та „Ферма“. Декого відправили на більш серйозні тренування до Боснії та Герцеговини, а також до Сербії. Навчання проходило переважно з початку вересня до середини жовтня», - розповіли в поліції.

Чотирьох громадян Молдови, які пройшли інструктаж, затримали та помістили під арешт на 30 діб.

Внаслідок обшуків правоохоронці вилучили у підозрюваних списки активістів, листівки, ноутбуки, телефони, банківські картки, квитки на рейси Кишинів-Стамбул-Москва, а також понад 1,6 млн леїв. За інформацією поліції, гроші призначалися для проведення акцій протесту, які переростуть у масові заворушення.

Також правоохоронці знайшли докази зв'язку цього злочинного угруповання з олігархом Іланом Шором. Розслідування продовжується.

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