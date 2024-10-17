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Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи

Процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів.

Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи
Білорусько-польський кордон
Фото: belta.by

У другій половині 2025 року кордон Польщі і Білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби.

Про це повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек, пише RMF24.

Він розповів, процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів, після чого відбудеться навчання, а в другій половині наступного року з’являться нові підрозділи охорони кордону, спеціально призначені для фізичної та безпосередньої охорони кордону. 

"Усе це з метою припинення міграційного шляху, організованого злочинними угрупованнями за підтримки білоруських та російських служб. Я вірю, що нам це вдасться", – сказав Мрочек.

Раніше канцелярія президента Польщі повідомила, що глава держави підписав документ, який спрощує вступ до поліції. 

  • Нещодавно стало відомо, що Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.
  • Згодом Туск заявив, що мінімізує нелегальну міграцію у Польщу. Таке рішення розкритикували у ЄС. 
  • Раніше він закликав Євросоюз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі. 
  • Консервативна партія Польщі "Право і справедливість" запропонувала провести загальнонаціональний референдум щодо міграційної політики ЄС через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Дональд Туск зазнав критики з боку власної коаліції за пропозицію більш жорсткої міграційної стратегії для країни. 
  • Вчора Туск заявив, що захищатиме східний кордон своєї країни, відкинувши критику про те, що план тимчасово припинити прийом заяв про надання притулку порушує права людини.
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