Наступного року польсько-білоруський кордон охоронятимуть спеціально навчені підрозділи

У другій половині 2025 року кордон Польщі і Білорусі охоронятимуть нові, спеціально підготовлені підрозділи прикордонної служби.
Про це повідомив заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Чеслав Мрочек, пише RMF24.
Він розповів, процес набору в ці підрозділи розпочнеться за кілька тижнів, після чого відбудеться навчання, а в другій половині наступного року з’являться нові підрозділи охорони кордону, спеціально призначені для фізичної та безпосередньої охорони кордону.
"Усе це з метою припинення міграційного шляху, організованого злочинними угрупованнями за підтримки білоруських та російських служб. Я вірю, що нам це вдасться", – сказав Мрочек.
Раніше канцелярія президента Польщі повідомила, що глава держави підписав документ, який спрощує вступ до поліції.
- Нещодавно стало відомо, що Польща закупить важку інженерну техніку для облаштування загороджень на кордоні з Білоруссю, Росією та Україною. Загальна сума контрактів перевищить $150 млн.
- Згодом Туск заявив, що мінімізує нелегальну міграцію у Польщу. Таке рішення розкритикували у ЄС.
- Раніше він закликав Євросоюз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі.
- Консервативна партія Польщі "Право і справедливість" запропонувала провести загальнонаціональний референдум щодо міграційної політики ЄС через кілька днів після того, як прем’єр-міністр Дональд Туск зазнав критики з боку власної коаліції за пропозицію більш жорсткої міграційної стратегії для країни.
- Вчора Туск заявив, що захищатиме східний кордон своєї країни, відкинувши критику про те, що план тимчасово припинити прийом заяв про надання притулку порушує права людини.