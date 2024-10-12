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Туск заявив, що мінімізує нелегальну міграцію у Польщу

Зокрема, він запропонував тимчасове призупинення права на притулок. 

Туск заявив, що мінімізує нелегальну міграцію у Польщу
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Білий дім, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про розробку нової багаторічної міграційної стратегії, деталі якої мають оприлюднити на засіданні уряду 15 жовтня. 

Як пише RMF24, стратегія має назву "Поверни контроль, залишайся в безпеці". 

За словами польського прем'єра, держава повинна отримати 100-відсотковий контроль над тим, хто в'їжджає до Польщі, адже раніше "це ніхто не контролював і хвиля нелегальної імміграції затопила країну". 

Прем'єр-міністр зазначив, що міграційна стратегія вже підготовлена в письмовій формі, і одним із її елементів стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок. 

"І я вимагатиму визнання в Європі цього рішення. Тому що ми добре знаємо, як цим користуються Лукашенко, Путін, контрабандисти, перевізники людей, торговці людьми. Як це право на притулок використовується прямо всупереч суті права на притулок", – заявив він. 

Також у планах Туска – політика прискореного повернення поляків і людей польського походження з польської із-за кордону. 

  • Нещодавно Туск закликав Європейський союз вжити більш активних заходів щодо боротьби з нелегальною міграцією. Таку заяву він зробив через наплив мігрантів із сторони Білорусі. 
  • У червні Польща на 90 днів створила буферну зону із Білоруссю через ситуацію з нелегальними мігрантами, а згодом продовжила дію зони ще на три місяці. 
  • Згодом Німеччина вирішила боротися із нелегальною міграцією на кордоні, запровадивши посилений контроль на сухопутних кордонах. 
  • Таке рішення розкритикували сусідні країни, зокрема і Польща. Туск назвав це рішення "неприйнятним" та заявив, що воно продиктоване "не спільною європейською політикою щодо міграції, а внутрішніми німецькими політичними протистояннями". 
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