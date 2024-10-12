Туск заявив, що мінімізує нелегальну міграцію у Польщу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про розробку нової багаторічної міграційної стратегії, деталі якої мають оприлюднити на засіданні уряду 15 жовтня.

Як пише RMF24, стратегія має назву "Поверни контроль, залишайся в безпеці".

За словами польського прем'єра, держава повинна отримати 100-відсотковий контроль над тим, хто в'їжджає до Польщі, адже раніше "це ніхто не контролював і хвиля нелегальної імміграції затопила країну".

Прем'єр-міністр зазначив, що міграційна стратегія вже підготовлена в письмовій формі, і одним із її елементів стане тимчасове територіальне призупинення права на притулок.

"І я вимагатиму визнання в Європі цього рішення. Тому що ми добре знаємо, як цим користуються Лукашенко, Путін, контрабандисти, перевізники людей, торговці людьми. Як це право на притулок використовується прямо всупереч суті права на притулок", – заявив він.

Також у планах Туска – політика прискореного повернення поляків і людей польського походження з польської із-за кордону.