У США на 14 років засудили військового за співпрацю із ІДІЛ

У США на 14 років засудили 24-річного військового Коула Бріджеса за співпрацю із ІДІЛ.

Про це повідомило Міністерство ютиції США.

Чоловік приєднався до армії США приблизно у вересні 2019 року. До цього він досліджував та поширював онлайн-пропаганду джихадистів та їх ідеологію, також висловлював свою підтримку ІДІЛ та джихаду в соціальних мережах.

Приблизно в жовтні 2020 року, приблизно через рік після вступу в армію, Бріджес почав спілкуватися онлайн із агентом ФБР, який видавав себе за прихильника ІДІЛ. Під час цих комунікацій Бріджес висловив своє розчарування американськими військовими та бажання допомогти ІДІЛ.

Згодом Бріджс проводив тренінги й наставництво імовірним бійцям ІДІЛ, які планували атаки, зокрема надавав поради щодо потенційних цілей у Нью-Йорку. Також передав частини навчального посібника для армії США та вказівки щодо військової бойової тактики, вважаючи, що ці матеріали використовуватимуть ІДІЛ у майбутньому плануванні атак.

Приблизно в грудні 2020 року Бріджес почав передавати інструкції для щодо того, як атакувати сили США на Близькому Сході. Серед іншого, він описав конкретні військові маневри, які мали допомогти бійцям ІДІЛ збільшити смертоносність майбутніх атак на війська США.

Згодом Бріджес надіслав агентові під прикриттям відео, на якому він у бронежилеті армії США стоїть перед прапором, який часто використовують бойовики ІДІЛ, і робить жест, що символізує підтримку ІДІЛ. Приблизно через тиждень Бріджес надіслав друге відео, на якому виголосив пропагандистську промову на підтримку очікуваної засідки ІДІЛ на війська США.

Бріджес визнав себе винним у звинуваченнях у тероризмі.

Наприкінці вересня Сполучені Штати оголосили про завершення військової місії в Іраку.