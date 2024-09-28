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Сполучені Штати оголосили про завершення військової місії в Іраку

Припинення військової місії Коаліції в Іраку відбудеться протягом наступних дванадцяти місяців.

Сполучені Штати оголосили про завершення військової місії в Іраку
Ілюстративне фото: американські військові у Іраку
Фото: EPA/UPG

Уряди США та Іраку оприлюднили спільну заяву про завершення військової місії у боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Іраку.

Про це ідеться у спільній заяві.

Зокрема, у заяві ідеться про три пункти: 

  1. Про завершення військової місії Коаліції в Іраку протягом наступних дванадцяти місяців, але не пізніше вересня 2025 року. Проте в заяві не уточняють масштабу виведення військ.
  2. Оскільки Ірак є ключовим членом Коаліції, а також з метою запобігання поверненню терористичної загрози ІДІЛ з північного сходу Сирії, і за умови дотримання умов на місцях і консультацій між Іраком, США і членами Коаліції, військова місія Коаліції, що діє в Сирії… продовжиться до вересня 2026 року.
  3.  Вища військова комісія зобов'язується сформулювати процедури, необхідні для досягнення того, що зазначено у вищезазначених пунктах, терміни і механізми їх виконання, включаючи процедури забезпечення фізичного захисту радників Коаліції, присутніх в Іраку протягом перехідного періоду, відповідно до Конституції і законів Іраку. Практичні кроки з виконання цих зобов'язань вже розпочалися.

"Ірак дякує Коаліції за підтримку надану іракським силам безпеки для протистояння цій спільній загрозі і забезпечення територіальної поразки ІДІЛ в Іраку", ідеться у заяві.

Також у заяві наголошують на необхідності продовження всіх зусиль для того, щоб загроза з боку цієї терористичної організації жодним чином не повернулася.

"Цей історичний перехід знаменує собою десятиріччя з часу формування військової місії Коаліції в Іраку, і Ірак продовжує взаємодіяти зі Сполученими Штатами та іншими членами коаліції з метою встановлення двосторонніх відносин у сфері безпеки, де це доцільно".

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