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У Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ

Влада Британії оштрафувала компанію на 15 тисяч фунтів стерлінгів за послуги підсанкційній особі.

У Британії виписали перший штраф за порушення санкцій проти РФ
Фото: rada.gov.ua

Британський санкційний офіс (OFSI) оштрафував компанію Integral Concierge Services (ICSL) на 15 000 фунтів стерлінгів за порушення режиму санкцій, запроваджених проти Росії у відповідь на її вторгнення в Україну.

Про це повідомило Міністерство фінансів Великої Британії, пише Liga.net.

За інформацією Bloomberg, OFSI вперше у своїй історії наклав фінансовий штраф за порушення, пов'язані з Росією.

Зокрема, компанія ICSL надавала послуги з управління нерухомим майном фізичній особі, яка перебуває під санкціями й активи якої у Британії заморожені.

У міністерстві наголосили, що ICSL у 2022-2023 роках "провела або отримала 26 платежів", попри те що "знала чи мала розумні підстави підозрювати, що послуги порушують фінансові санкції".

У відомстві додали, що компанія не заперечувала щодо штрафу і виплатила його в повному обсязі.

  • Напередодні Велика Британія запровадила санкції проти п’яти суден і двох компаній, що працюють у російському секторі скрапленого природного газу (СПГ), включно з проєктом "Арктик СПГ 2".
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