США нададуть Румунії обладнання для виявлення радіації на майже $2 мільйони

Обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".

США передадуть Румунії автомобілі та портативне обладнання для виявлення радіації вартістю понад 1,9 мільйона доларів.

Про це повідомляє Digi24.

Як зазначає видання про надання допомоги стало відомо з документів МВС Румунії.

Обладнання, яке передасть США, коштує близько 1,9 млн доларів, та включає, зокрема:

транспортні засоби;

портативне обладнання для виявлення радіації;

супутнє спорядження для фахівців, у тому числі 400 спеціальних пейджерів;

три автомобілі Ford Ranger Wildtrak.

Список обладнання також включає 400 персональних пейджерів "з оболонкою та батареями LN 91 AA".

Відомо, що передане обладнання буде використовувати поліція Румунії "для специфічної діяльності, пов’язаної з виявленням та ідентифікацією радіоактивних матеріалів".