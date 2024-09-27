Греція продовжить зведення огорожі на кордоні з Туреччиною. Навіть без коштів ЄС

"Новий паркан буде побудований з Європою або без неї", – заявив прем'єр-міністр Греції.

Уряд Греції планує продовжити будівництво нового паркану на кордоні з Туреччиною, щоб запобігти нелегальній міграції навіть без фінансування ЄС. Водночас Європейська комісія наполягає на пошуку розумніших рішень.

Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що будівництво паркану на північно-східному сухопутному кордоні з Туреччиною розпочалося у 2012 році, і відтоді його розширювали за рахунок національних фінансових ресурсів.

Питання знову постало після того, як Німеччина вирішила зайняти більш жорстку позицію щодо міграції, політики в Берліні закликали країни першої лінії, такі як Греція, посилити захист зовнішніх кордонів Європи.

У світлі нових подій Афіни знову звернулися до ЄС з проханням профінансувати розширення паркану.

"Новий паркан буде побудований з Європою або без неї", – заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Однак Єврокомісія наполягає на тому, щоб не фінансувати будівництво парканів, водночас визнаючи, що національні уряди краще знають, як захистити свої кордони.

"Держави-члени повинні захищати зовнішні кордони ЄС. Вони найкраще можуть визначити, як це зробити на практиці у той спосіб, який повністю відповідає законодавству ЄС, зокрема повагу до основних прав", — сказав речник Європейської комісії.

Посадовець ЄС додав, що ефективне управління зовнішніми кордонами є пріоритетом для ЄС та що необхідно застосувати комплексний підхід.

"Основна увага повинна бути зосереджена на розумних рішеннях, які підтримують впровадження європейського інтегрованого управління кордонами, таких як інтегровані, взаємосумісні та адаптовані системи спостереження", — додає він.