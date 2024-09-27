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Wall Street Journal: прихід до влади нового прем'єра Японії може позначитися на відносинах з США

Ексміністр оборони, який очолив правлячу партію, виступає за більшу самостійність країни в сфері оборони. 

Wall Street Journal: прихід до влади нового прем'єра Японії може позначитися на відносинах з США
Фото: Фото з відкритих джерел

Прихід до влади нового прем'єр-міністра Японії Ісіби Сіґеру загрожує напругою в відносинах з США, оскільки він невдоволений "нерівним альянсом". Колишній міністр оборони, який виграв вибори лідера Ліберально-Демократичної партії, виступає за більшу самостійність, пише Wall Street Journal.

Сіґеру приходить до влади після чотирьох провальних спроб очолити партію. Однак його оборонна політика відрізнятиметься від нинішнього лідера Фуміо Кісіди та покійного прем'єра Сіндзо Абе, які прагнули поглибити альянс Японії зі Штатами.

На території Японії розміщені 55 000 американських військових, що покриває 75% операційних витрат американських баз. Договір зобов’язує США прийти на допомогу Японії, якщо вона зазнає нападу, але не вимагає від Японії робити те саме.

"Я не думаю, що Японія ще є справді незалежною державою", – пісав Ісіба в книзі, опублікованій у серпні.

Перед виборами політик висунув декілька ідей щодо зміни альянсу. Зокрема, припустив, що американські бази повинні стати спільними, японсько-американськими. Також він виступив проти договірних обмежень на доступ Японії до баз і обладнання американців.

Одна з ідею нового голови партії – створити "азійську НАТО" для противаги Китаю. 

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