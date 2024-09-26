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Голова МЗС Британії Девід Леммі очікує, що обмеження для застосування західної зброї по РФ знімуть до початку зими

Леммі вважає, що наступного року ситуація для Володимира Путіна стане набагато складнішою.

Голова МЗС Британії Девід Леммі очікує, що обмеження для застосування західної зброї по РФ знімуть до початку зими
Голова МЗС Великобританії Девід Леммі
Фото: EPA/UPG

На думку голови МЗС Великої Британії Девіда Леммі, рішення щодо зняття обмежень для України застосовувати західну далекобійну зброю по військових цілях на території Росії приймуть до початку зими. 

Про це повідомляє “Голос Америки”.

"Ми зустрічаємося тут, на Генеральній Асамблеї ООН. Я знаю, що президент Зеленський зустрічається з президентом Байденом у Вашингтоні. Попереду також зустріч Групи двадцяти. Я очікую, що впродовж найближчих днів і тижнів ми будемо мати дуже сильну позицію, щоб забезпечити Україну усім необхідним, оскільки ми наближаємося до цієї важкої зими 2025-го року", – заявив Леммі.

Голова британської дипломатії із посиланням на розвідку своєї країни зауважив, що вже наступного року ситуація для Володимира Путіна стане набагато складнішою.

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"Його економіка в поганому стані. Йому буде дуже важко впоратися із кількістю втрат і жертв, яких він зазнав", – повідомив Леммі.

Очільник МЗС Великої Британії зазначив, що Україні вже вдалось відвоювати половину захоплених земель та “вибити Путіна із Чорного моря”. 

“Вона пішла у наступ в Курській області й, сподіваюсь, утримає ці позиції. Насправді саме зараз той момент, адже ми переходимо з осені у зимовий період, коли Захід має продемонструвати свою сміливість та абсолютну відданість", – підсумував Девід Леммі.

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