​У МЗС назвали неприпустимим використання кадрів знищених росіянами українських міст для політичної реклами в Грузії

Міністерство закордонних справ України засуджує і вважає неприпустимим використання партією влади Грузії у своїй політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України,

Про це йдеться в заяві МЗС.

"Міністерство засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії", - зазначили в МЗС.

Українські дипломати закликають уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії.

"Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії.