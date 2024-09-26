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​У МЗС назвали неприпустимим використання кадрів знищених росіянами українських міст для політичної реклами в Грузії

"Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії".

​У МЗС назвали неприпустимим використання кадрів знищених росіянами українських міст для політичної реклами в Грузії
приклад політичної реклами правлячої партії Грузії
Фото: скриншот відео

Міністерство закордонних справ України засуджує і вважає неприпустимим використання партією влади Грузії у своїй політичній рекламі зображень наслідків війни Росії проти України, 

Про це йдеться в заяві МЗС

"Міністерство засуджує та вважає неприпустимим використання в політичній рекламі зображень жахливих наслідків безжальної війни Росії проти України, страждань та крові тисяч невинних людей, руйнувань церковних святинь та культурного надбання людства. Грузинський народ може не боятися нової війни, допоки Україна чинить опір російській агресії. Страшна ціна цього опору — це також ціна миру в Грузії", - зазначили в МЗС.

Українські дипломати закликають уряд Грузії, партію влади "Грузинська мрія" та всі зацікавлені сторони утримуватись від використання теми агресивної війни проти України та її громадян у внутрішньополітичній боротьбі в Грузії. 

"Україна послідовно, неухильно та рішуче продовжуватиме підтримувати суверенітет і територіальну цілісність Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Сподіваємось, що парламентські вибори в Грузії пройдуть у мирний та демократичний спосіб, а грузинський народ продовжить стратегічний курс на приєднання до ЄС та НАТО", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, правляча партія "Грузинська мрія" використала фото знищених Росією українських міст для своєї передвиборчої кампанії.

  • Минулого місяця голова зовнішньополітичного комітету парламенту Ніколоз Самхарадзе заявив, що уряд Грузії, який відмовився запроваджувати власні економічні санкції проти Росії чи допомагати Україні зброєю, повинен бути обережним у своїх відносинах з Кремлем заради національного виживання.
  • Тим часом країна готується до парламентських виборів - вони відбудуться 26 жовтня за повністю пропорційною системою.
  • Невдовзі партія "Грузинська мрія" оприлюднила передвиборчу заяву щодо бажання отримати у новому скликанні парламенту більшість, яка б дозволила політсилі змінювати конституцію республіки. Також у провладній партії заявила про плани заборонити всі опозиційні партії.
  • Цю потребу пояснюють необхідністю "відновлювати територіальну цілісність Грузії мирним шляхом, щоб державний устрій відповідав новій реальності". Близько 20% території Грузії фактично окуповані Росією – на них створені фейкові республіки Абхазія та Південна Осетія, "незалежність" яких визнають лише у Кремлі та кількох залежних від нього державах.
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