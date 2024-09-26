Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
Уряд спростив виплату допомоги за загибель чи поранення військових
​Мільярдерка за спиною
​Мільярдерка за спиною
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На кордоні із Польщею митники виявили авто, "нафаршироване" смартфонами
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
На Херсонщині судитимуть губернатора, який під час окупації вивіз майже 3 тонни українського зерна
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся в поліцію з проханням перевірити жарт стендапера Стенюка щодо релігійної ворожнечі
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Судитимуть мера та секретаря міськради із Дніпропетровщини, яких упіймали на хабарництві
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
ГоловнаЕкономікаДержава

У справі про санкції до Royal Pay Europe з'явилося нове рішення Апеляції ВАКС

Компанія пов’язана з російським букмекером 1XBET.

У справі про санкції до Royal Pay Europe з'явилося нове рішення Апеляції ВАКС
Royal Pay Europe

Апеляційна палата ВАКС ухвалила нове рішення у справі про застосування санкції до ТОВ Royal Pay Europe.

26 вересня Апеляція розглянула скарги Міністерства юстиції і Royal Pay Europe на рішення ВАКС від 31 травня, яке частково задовольнило позов Мін'юсту до підсанкційного ТОВ.

Суд першої інстанції стягнув у дохід держави активи Royal Pay Europe. Йдеться про кошти у розмірі 53 мільйони гривень, 54 316 євро та 3 490 199 доларів США, а також цінні папери номінальною вартістю 1 258 735 000 гривень та 494 158 000 гривень.

Тепер колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу відповідача та задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, ухваливши нове рішення в частині стягнення доходів за вказаними грошовими коштами та цінними паперами ТОВ "Royal Pay Europe". В іншій частині рішення ВАКС залишили без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

  • Торік у червні суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента Royal Pay Europe, пов’язаної з російським букмекером 1XBET.
  • Працівники ДБР з'ясували, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень розташоване у Харкові було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
  • У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies