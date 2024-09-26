У справі про санкції до Royal Pay Europe з'явилося нове рішення Апеляції ВАКС

Апеляційна палата ВАКС ухвалила нове рішення у справі про застосування санкції до ТОВ Royal Pay Europe.

26 вересня Апеляція розглянула скарги Міністерства юстиції і Royal Pay Europe на рішення ВАКС від 31 травня, яке частково задовольнило позов Мін'юсту до підсанкційного ТОВ.

Суд першої інстанції стягнув у дохід держави активи Royal Pay Europe. Йдеться про кошти у розмірі 53 мільйони гривень, 54 316 євро та 3 490 199 доларів США, а також цінні папери номінальною вартістю 1 258 735 000 гривень та 494 158 000 гривень.

Тепер колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу відповідача та задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, ухваливши нове рішення в частині стягнення доходів за вказаними грошовими коштами та цінними паперами ТОВ "Royal Pay Europe". В іншій частині рішення ВАКС залишили без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.