У справі про санкції до Royal Pay Europe з'явилося нове рішення Апеляції ВАКС

Апеляційна палата ВАКС ухвалила нове рішення у справі про застосування санкції до ТОВ Royal Pay Europe.
26 вересня Апеляція розглянула скарги Міністерства юстиції і Royal Pay Europe на рішення ВАКС від 31 травня, яке частково задовольнило позов Мін'юсту до підсанкційного ТОВ.
Суд першої інстанції стягнув у дохід держави активи Royal Pay Europe. Йдеться про кошти у розмірі 53 мільйони гривень, 54 316 євро та 3 490 199 доларів США, а також цінні папери номінальною вартістю 1 258 735 000 гривень та 494 158 000 гривень.
Тепер колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу відповідача та задовольнила апеляційну скаргу Мін’юсту, ухваливши нове рішення в частині стягнення доходів за вказаними грошовими коштами та цінними паперами ТОВ "Royal Pay Europe". В іншій частині рішення ВАКС залишили без змін.
Постанова набрала законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
- Торік у червні суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента Royal Pay Europe, пов’язаної з російським букмекером 1XBET.
- Працівники ДБР з'ясували, що організатори оборудки під час воєнних дій на Харківщині спробували переоформити права власності на нерухомість одного з українських банків, що перебуває у процедурі ліквідації. Майно вартістю 360 млн гривень розташоване у Харкові було передано в управління Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
- У результаті дій зловмисників новими господарями нерухомості стали іноземні компанії, бенефіціарними власниками яких є громадяни РФ. Ці бізнес-структури перебувають під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.