Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Рустем Умєров: «У нас нульова толерантність до корупції. І ми продовжимо чистити систему»
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Вчені з Єлю виявили генетичну схильність до тривожності
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
Що не так на горищі? Проблеми, що знижують ефективність Сил оборони
“Сармат” не полетів
“Сармат” не полетів
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Травмовані медсистемою: психологиня Наталія Підлісна пояснює, чому людям 50+ характерний спротив до турботи про своє здоров'я
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
Судитимуть посадовців Полтавського ГЗК, які привласнили сотні мільйонів гривень
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
У Києві прокурор під час обшуку вилучив більше 4 млн гривень, привласнив їх і перестав ходити на роботу
ГоловнаЕкономікаДержава

У четвер відключень світла не прогнозують

У разі зміни ситуації повідомлять додатково.

У четвер відключень світла не прогнозують
світло у будинку
Фото: ukrinform.ua

26 вересня відключень світла не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

У разі зміни ситуації повідомлять додатково.

  • Зранку 25 вересня Укренерго повідомило, що через бойові дії та з інших причин повністю або частково були знеструмлені 482 населені пункти.
  • Зокрема, через бойові дії відключення світла фіксували у Донецькій, Харківській, Сумській,  Запорізькій, Дніпропетровській областях.
  • Днями Росія атакувала об'єкт енергетики на Полтавщині, а на Дніпропетровщині спалахнула пожежа на електропідстанції.
  • Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН заявив, що Росія, за даними розвідки, готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання. Ворог має супутникові знімки української інфраструктури.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies