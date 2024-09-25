У четвер відключень світла не прогнозують

26 вересня відключень світла не прогнозують.
Про це повідомило НЕК "Укренерго".
У разі зміни ситуації повідомлять додатково.
- Зранку 25 вересня Укренерго повідомило, що через бойові дії та з інших причин повністю або частково були знеструмлені 482 населені пункти.
- Зокрема, через бойові дії відключення світла фіксували у Донецькій, Харківській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.
- Днями Росія атакувала об'єкт енергетики на Полтавщині, а на Дніпропетровщині спалахнула пожежа на електропідстанції.
- Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН заявив, що Росія, за даними розвідки, готує удари по ядерних об'єктах в Україні, аби від'єднати реактори від системи енергопостачання. Ворог має супутникові знімки української інфраструктури.