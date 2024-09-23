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На Дніпропетровщині через атаку РФ виникла пожежа на електропідстанції

Через пожежу споживачі залишилися без світла, також рух потягів відбувався із затримками. 

На Дніпропетровщині через атаку РФ виникла пожежа на електропідстанції
Проведення ремонтних робіт після російських обстрілів, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Як повідомили у Міненерго, у Дніпропетровській області внаслідок атаки БПЛА на території підстанції виникла пожежа, яка призвела до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Окрім цього, через низову пожежу, спричинену обстрілами, відключалась повітряна лінія, що спричинило зниження напруги та порушення руху потягів. 

У Запорізькій області внаслідок обриву проводів у результаті обстрілу вимикалась повітряна лінія.

За минулу добу енергетики відновили живлення для понад 126 тисяч споживачів.

На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 490 населених пунктів.Сьогодні відключення електроенергії не плануються. 

Експорту електроенергії не відбувається та не передбачається. На поточну добу прогнозується імпорт із Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови максимальною потужністю в окремі години 1488 МВт.

 

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