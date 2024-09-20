«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Верховна Рада ухвалила постанову про перейменування понад 300 населених пунктів і районів
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Вибухове повідомлення. Як Ізраїль одночасно атакував тисячі членів “Хезболли”
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
ГоловнаЕкономікаДержава

Прикордонслужба попередила про ускладнення руху на ще одному пункті пропуску з Польщею

Із 24 вересня розпочнуться роботи із заміни дорожнього покриття.

Прикордонслужба попередила про ускладнення руху на ще одному пункті пропуску з Польщею
Рава-Руська – Гребенне
Фото: ДПСУ

У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" можливе ускладнення руху.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацію прикордонників, із 24 вересня розпочнуться роботи із заміни дорожнього покриття на смугах руху для вантажівок та паркінгах. 

Ремонти триватимуть як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Попередньо, роботи триватимуть до кінця листопада цього року. 

  • Нині ДПСУ також попередила, що із 23 вересня розпочнуться ремонтні роботи у межах пункту пропуску "Корчова-Краківець" на напрямку виїзд з України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies