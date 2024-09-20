Прикордонслужба попередила про ускладнення руху на ще одному пункті пропуску з Польщею

У пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" можливе ускладнення руху.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За інформацію прикордонників, із 24 вересня розпочнуться роботи із заміни дорожнього покриття на смугах руху для вантажівок та паркінгах.

Ремонти триватимуть як на в’їзд в Україну, так і на виїзд. Попередньо, роботи триватимуть до кінця листопада цього року.