Шмигаль: Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни

Україна залишається гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн, адже українські аграрії змогли зібрати ледь не вчетверо більше пшениці, ніж споживання всередині країни.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс.Україна".
"Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання — близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", — зазначив Шмигаль.
Крім того, набирає обертів ринок розмінування сільгоспземель.
"Уже є заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів. Проходять перші аукціони в системі Prozorro", — додає Прем'єр.
- Росія та її пособники продали краденого на окупованих територіях України зерна на майже один мільярд доларів. З 2022 року росіянам вдалося окупувати частину найбільш родючих земель Європи. Там окупанти або відбирали врожаї, або скуповували їх за безцінь, часто – примусово.