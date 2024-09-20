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Шмигаль: Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни

Також набирає обертів ринок розмінування сільгоспземель.

Шмигаль: Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни
Збір урожаю
Фото: Верховна Рада

Україна залишається гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн, адже українські аграрії змогли зібрати ледь не вчетверо більше пшениці, ніж споживання всередині країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише "Інтерфакс.Україна".

"Українські аграрії вже зібрали близько 40 млн тонн нового врожаю. Урожай пшениці цього року становив близько 22 млн тонн. Внутрішнє споживання — близько 6 млн тонн. Тобто Україна зібрала пшениці ледь не вчетверо більше, ніж споживання всередині країни. Це дозволяє нам залишатися гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн", — зазначив Шмигаль.

Крім того, набирає обертів ринок розмінування сільгоспземель.

"Уже є заявки на розмінування майже 5 тисяч ділянок загальною площею понад 21 тис. гектарів. Проходять перші аукціони в системі Prozorro", — додає Прем'єр.

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