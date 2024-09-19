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Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%

Глава НБУ каже, що це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%
Андрій Пишний
Фото: Макс Требухов

Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. 

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку”, – повідомив Пишний.

Нагадаємо, з 1 жовтня Нацбанк тимчасово обмежить перекази "з карти на карту". Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.

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