Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 13%

Глава НБУ каже, що це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%.

Про це на брифінгу сказав голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13%. Це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку”, – повідомив Пишний.

Нагадаємо, з 1 жовтня Нацбанк тимчасово обмежить перекази "з карти на карту". Ліміт діє лише на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізичних осіб.