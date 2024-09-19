Рада прийняла в цілому закон, який спрощує приватизацію держбанків

Зокрема, закон розширює коло потенційних інвесторів, яким дозволять купівлю державних банків під час воєнного стану.

Сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 11474, який спрощує приватизацію державних банків.

Закон підтримали 260 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що прийняття цього закону було вимогою Світового банку.

Нардеп Ірина Геращенко повідомила, що закон розширює коло потенційних інвесторів, яким дозволять купівлю державних банків під час воєнного стану;

Також закон:

дозволяє продаж будь-якої частки державного банку, а не лише всіх 100% акцій банку;

⁠включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу;

в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор.

Ірина Геращенко зазначає, що в цьому проєкті виявлені корупціогенні фактори в окремих положеннях, а саме:

якщо переможець конкурсу та держава не уклали договір протягом двох місяців після визначення переможця, то переможцем конкурсу може бути визначений інший учасник, який запропонував наступну за величиною ціну;

також проєкт Закону наділяє Службу безпеки України повноваженням впливати на допуск претендентів до участі у конкурсі з продажу пакетів акцій банків.

Крім того, як зазначила Геращенко, до другого читання додали поправки, які дозволяють брати участь в можливій приватизації іноземним банкам, які ведуть діяльність в РФ.