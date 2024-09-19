Рада прийняла в цілому законопроєкт про рейтингування у фінансовому секторі. Це було вимогою Світового банку

Новий закон має сприяти ефективності функціонування рейтингових агентств і вдосконаленню держрегулювання та нагляду на ринку рейтингування.

Сьогодні, 19 вересня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт № 5819 про рейтингування у фінансовому секторі.

Законопроєкт підтримали 260 народних обранців, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що прийняття цього закону було вимогою Світового банку.

Зі свого боку, нардеп Ірина Геращенко повідомила, що цей закон є євроінтеграційним проєктом для покращення інвестиційного клімату та мінімізації ризиків на ринку капіталу.

Відповідно до вимог Регламенту ЄС №1060/2009 встановлюються правові визначення рейтингів та їх використання, а діяльність рейтингових агентств в Україні приводиться у відповідність до вимог цього Регламенту.

Це сприятиме ефективності функціонування рейтингових агентств і вдосконаленню держрегулювання та нагляду на ринку рейтингування.

Згідно з Реєстром рейтингових агентств, розміщеним на сайті Національної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, в Україні їх зареєстровано п'ять.

Також пропонується:

наділити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку повноваженнями у сфері проведення господарської діяльності;

державне регулювання у сфері рейтингування банків та страхових компаній пропонується покласти на НКЦПФР;

запровадити обов’язкові платежі, які сплачуватимуться до спеціального фонду Державного бюджету України.

Геращенко зазначила, що до другого читання вдалося значно вдосконалити проєкт і виключити драконівські штрафи для учасників ринку.