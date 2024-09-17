Міноборони: вперше українські виробники БпЛА зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів

Вони можуть зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки.

Українські виробники безпілотних технологій вперше зможуть взяти участь у тендерах, які організовує Коаліція дронів у межах Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомило Міністерство оборони.

За інформацією відомства, серія тендерів передбачає два лоти: на виробництво вдосконалених FPV-дронів та дронів-перехоплювачів. До участі у цих тендерах і запрошують українські компанії.

Вони повинні зареєструватися на сайті Міністерства оборони Великої Британії та подати свої заявки. Пропозиції щодо FPV-дронів приймають до 14 жовтня, а для дронів-перехоплювачів – до 11 листопада. Тоді заявки розглянуть члени коаліції, а опісля оберуть переможців. Вони отримають замовлення на виробництво безпілотників для подальшого тестування та оцінки. У разі успішних результатів планується масштабне замовлення FPV-дронів.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомила, що коаліція хоче забезпечити промислове виробництво FPV-дронів, щоб створити технологічну перевагу над ворогом на довгострокову перспективу.