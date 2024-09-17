Рада прийняла в цілому законопроєкт щодо “перезавантаження” митниці

Зокрема, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби і переатестацію всіх працівників.

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт 6490-д щодо “перезавантаження” митниці.

Законопроєкт у другому читанні підтримали 260 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“Це є маяком МВФ, Світового банку та США. І всіх бізнес-асоціацій. І громадськості. Але найголовніше – це найкраще, що можна було з нашого боку зробити для збільшення надходжень у Бюджет”, – написав нардеп.

Серед іншого, законопроєкт передбачає прозорий конкурс на посаду голови митної служби, а також переатестацію всіх працівників.

Голова правління громадської організації “Центр протидії корупції” Віталій Шабунін написав, що прийняття цього закону має збільшити впродовж кількох років надходження в бюджет на 100 млрд грн.