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Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Центру рекрутингу для іноземців

Законопроєкт передбачає проведення заходів спеціальної перевірки іноземців.

Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Центру рекрутингу для іноземців
Фото: rada.gov.ua

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 278 народних обранців, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. 

Серед іншого, проєкт закону передбачає створення Центру рекрутингу для іноземців.

Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються КМУ.

Передбачається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (В Центрі рекрутингу). Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовується:

  • законність їх перебування на території України;
  • факти притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законодавством України;
  • ознаки зв’язків такої особи з розвідувально-підривною діяльністю іноземних держав проти України;
  • інші обставини, що можуть перешкоджати прийняттю такої особи на військову службу за контрактом.
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