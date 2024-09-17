Рада прийняла за основу законопроєкт, який передбачає створення Центру рекрутингу для іноземців

Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт 12023 про внесення змін до порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства.

Законопроєкт у першому читанні підтримали 278 народних обранців, повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Серед іншого, проєкт закону передбачає створення Центру рекрутингу для іноземців.

Положення про Центр рекрутингу з прийому іноземців та осіб без громадянства на військову службу за контрактом затверджуються КМУ.

Передбачається проведення заходів спеціальної перевірки іноземців (В Центрі рекрутингу). Під час спеціальної перевірки іноземців з’ясовується: