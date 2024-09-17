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Упродовж серпня РФ 46 разів вдарила по об'єктах залізничної інфраструктури

Один залізничник загинув, ще трьох поранено.

Упродовж серпня РФ 46 разів вдарила по об'єктах залізничної інфраструктури
Наслідок удару по станції, фото ілюстративне
Фото: Укрзалізниця

Упродовж серпня ворог 46 разів завдав ударів по об’єктах залізничної інфраструктури. 

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Під час виконання посадових обов’язків один залізничник загинув, ще 3 поранено. 

"Травмованим залізничникам та сім’ї загиблого працівника надана вся необхідна, зокрема й фінансова, допомога", – зазначив перевізник. 

У минулому місяці ворог цілив як по енергетичній залізничній інфраструктурі, так і по станціях та рухомому складу. Найбільше обстрілів зазнають об’єкти, які знаходяться у прифронтовій зоні на Донеччині, Харківщині та на півдні країни. 

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