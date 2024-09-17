Офіс генпрокурора перевіряє інформацію про страту військового в Новогродівці

Офіс генерального прокурора відкрив провадження за фактом убивства українського військового окупантами. Воно стосується порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Сьогодні вранці в одному з Telegram-каналів опублікували допис про ймовірну страту військового в Новогродівці. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

“На оприлюднених фото видно, що окупанти встромили меч із написом «за курськ» у військовослужбовця Сил оборони України. На зображенні у вбитого військовослужбовця відсутнє екіпірування та липка стрічка на одній з рук. Наразі проводиться низка невідкладних слідчих (розшукових) дій. Досліджуються обставини вчиненого правопорушення для встановлення причетних та винних осіб. У рамках кримінального провадження спрямовано доручення та запити до відповідних компетентних служб та установ”, – йдеться у повідомленні.