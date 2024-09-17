Meta заборонила RT та інші російські державні ЗМІ через іноземне втручання

Компанія Meta (Facebook) заявила, що забороняє низку російських державних медіа-мереж через “іноземне втручання”, пише DW.
Список заборонених засобів масової інформації включає пропагандистський канал RT і “Россия сегодня”. Компанія зазначила, що медіа-мережі використовували обманну тактику для проведення таємних операцій впливу в Інтернеті.
“Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. “Россия сегодня”, RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших додатках у всьому світі через іноземне втручання”, ‒ йдеться в заяві компанії.
Ескалація для запобігання втручанню
Після багатьох років застосування обмежених заходів проти російських державних ЗМІ, таких як обмеження охоплення їхніх публікацій, заборона знаменує ескалацію кроків власника Facebook та Instagram.
Meta є найбільшою у світі компанією соціальних мереж. Їй належать Facebook, Instagram і WhatsApp.
Раніше компанія заборонила Федеральне агентство новин у Росії, щоб запобігти іноземному втручанню з боку Російського агентства інтернет-досліджень.
- У вересні Державний департамент США заявив, що працює над інформуванням урядів у всьому світі про використання Росією RT для проведення таємної діяльності, і закликав їх обмежити “можливість Росії втручатися в закордонні вибори”.
- Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило санкції проти керівництва RT через втручання в вибори президента Сполучених штатів-2024.
- Згідно з обвинувальним актом США проти медіакомпанії, RT припинив офіційну діяльність у Великій Британії, Канаді та Європейському Союзі через санкції, запроваджені після його вторгнення в Україну в 2022 році. Його звинуватили у відмиванні грошей через схему створення контенту для впливу на майбутні президентські вибори. Американські прокурори процитували головного редактора RT, який заявив, що компанія розробила “цілу імперію таємних проектів”, щоб вплинути на “західну аудиторію”.