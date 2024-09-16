Другий “замах” на Трампа, американський “Дон Кіхот” та “український слід”

ФБР повідомила, що розслідує інцидент, що “виглядає як спроба вбивства” Дональда Трампа в його власному гольф-клубі у місті Вест-Палм-Біч (штат Флорида), поблизу його резиденції Мар-а-Лаго. Кандидат у президенти не постраждав.

Фото: EPA/UPG Офіцер поліції охороняє вхід до гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, 15 вересня 2024 р.

Що сталося?

У неділю, 15 вересня, агент Секретної служби США (United States Secret Service, охороняє президента та віце-президента США, їх безпосередніх родичів, високопоставлених чиновників, колишніх президентів та їх родини, кандидатів у президенти і віце-президенти) помітив чоловіка, який тримав гвинтівку за огорожею з рабиці.

За словами представників поліції, агент вистрілив у чоловіка, той утік. При цьому його авто встиг сфотографувати перехожий і завдяки цьому місцева поліція швидко знайшла його на трасі, де підозрюваного зупинили та затримали без інцидентів.

На момент затримання у чоловіка не було зброї. На місці інциденту правоохоронці знайшли автомат АК-47 з прицілом (експерт із вогнепальної зброї сказав The Washington Post, що зброя більше нагадує гвинтівку типу SKS), два рюкзаки з плитами для бронежилету та камеру GoPro, встановлену на паркані для зйомки.

У цей час сам Дональд Трамп грав у гольф поруч, на відстані приблизно 364 метрів разом із давнім приятелем та донором кампанії Стівом Віткоффом.

Фото: EPA/UPG Шериф оперативної групи Вест-Палм-Біч Рік Бредшоу показує фотографію гвинтівки типу АК із прицілом і сумки, які були знайдені в гольф-клубі Трампа у Вест-Палм-Біч, 15 вересня 2024 р.

Хто такий Раян Веслі Раут?

Американські медіа практично одразу назвали підозрюваного. Ним виявився 58-річний Раян Веслі Раут, який в останні роки жив на Гаваях.

У 2012 році Раут був зареєстрований як “неасоційований” виборець у Північній Кароліні в 2012 році. Згідно з публічними даними, він також голосував на праймеріз демократів у цьому штаті в березні цього року.

У 2018 році заснував компанію Camp Box Honolulu на Гаваях, яка будує складські приміщення та крихітні будинки. У статті в Honolulu Star-Advertiser зазначалося, що він пожертвував будинок для бездомних.

“Робота ніколи не була пов’язана з грошима, а створювала умови для процвітання та успіху людей, — писав Раут на своїй сторінці в LinkedIn. — Мені було б надзвичайно приємно запросити приєднатися до будь-якої монументальної гідної справи, спрямованої на реальні зміни в нашому світі”.

У 1991 році газета News&Record писала, що 25-річний Раут захистив жінку від ймовірного ґвалтівника. У статті йога назвали “супергромадянином”, зазначивши, що місцева спілка поліцейських відзначила вчинок “Оскаром правоохоронних органів”.

Аналізуючи біографію Раута видання The Washington Post констатувало: “підозрюваний має донкіхотське минуле”.

Раян Веслі Раут неодноразово потрапляв у приціл правоохоронців та ставав об’єктом судових позовів.

У 1998 році його звинуватили у злочині, пов’язаному з “нікчемним чеком”, але цю справу було закрито.

У 2002 році Раута заарештували після того, як поліцейські зупинили його, а він нібито поклав руку на вогнепальну зброю, а потім забарикадувався в офісі.

Того ж року він визнав себе винним у водінні без прав і реєстрації, опорі державному службовцю та прихованому носінні вогнепальної зброї.

Фото: facebook/Ryan Wesley Routh Раян Веслі Раут

Штат Північна Кароліна та федеральна влада неодноразово звинувачували Раута в несвоєчасній сплаті податків. Наприклад, у 2008 році він зіткнувся з федеральною податковою заставою в розмірі близько 32 000 доларів США.

Судді також зобов’язали його виплатити десятки тисяч доларів позивачам у різних цивільних позовах.

Раут є активним користувачем соцмереж, де він часто критикував Дональда Трампа, за якого він голосував у 2016 році. Зокрема, після замаху на Трампа у липні цього року в Пенсільванії він затегав Джо Байдена та Камалу Гарріс, закликавши їх відвідати постраждалих під час стрілянини, в ході якої Трампа поранили у вухо.

“Ви з Байденом повинні відвідати постраждалих у лікарні з мітингу Трампа та відвідати похорони вбитого пожежника. Трамп ніколи нічого для них не зробить”, — написав він.

За інформацією CNN, федеральний суд у Південній Флориді, ймовірно вимагатиме оцінки психічного здоров’я Раута на підставі численних “незвичайних висловлювань” в соцмережах щодо міжнародних геополітичних подій.

До чого тут Україна?

Після того, як особу потенційного нападника на Трампа встановили, американські медіа тут же охрестили його “прихильником України”.

Фото: facebook/Ryan Wesley Routh Раян Веслі Раут на Хрещатику під час візиту в Україну

Раут справді багато писав в X про підтримку України, в одному з постів у 2022 році навіть заявив, що готовий померти в боротьбі і що “потрібно спалити Кремль дотла”.

Він відвідував Україну як волонтер у 2022-му. Його наречена Кетлін Шаффер писала на краудсорсинговому сайті GoFundMe, вона збирає кошти на підтримку Раута, який “відклав своє життя вдома на паузу і поїхав до Києва в квітні, щоб підтримати народ України”. Також вона стверджувала, що він координує роботу міжнародних волонтерів і допоміг “відправити 120 дронів на передову”. Шаффер зібрала 1865 доларів, повідомила The Washington Post.

Раут також намагався знайти шукає добровольців для України серед афганських солдатів, які втекли від Талібану.

“Воїни Афганістану — Україна певною мірою зацікавлена в трьох тисячах солдатів, тому мені потрібно, щоб кожен солдат, який має паспорт, надіслав мені копію свого паспорта для відправки в Україну”, — писав він в дописах в X, опублікованих англійською та пушту.

Журналіст Newsweek Ремус Чернеа, який кілька разів зустрічався з Раутом в Україні, розповів CNN, що був здивований причетністю Райана Рута до інциденту.

Фото: EPA/UPG Поліція біля гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч, 15 вересня 2024 року, після повідомлення про стрілянину в клубі.

“Для мене це несподіванка, тому що я дивився на нього як на ідеалістичну невинну щиру людину, без будь-якого інстинкту вбивці”, — сказав Чернеа.

Чернеа вперше зустрівся з Раутом на Майдані Незалежності в Києві в червні 2022 року, де той шукав добровольців, готових ступати до Іноземного легіону або допомагати Україні через різні гуманітарні організації.

Коли Чернеа знову зустрівся з Раутом приблизно через рік, за його словами, той був помітно розчарований рівнем підтримки України.

Раут також написав та виклав на Amazon книгу “Непереможна війна України: фатальна помилка демократії, занедбаність світу та глобальний громадянин – Тайвань, Афганістан, Північна Корея та кінець людства”.

У 291-сторінковій книзі, яку можна придбати за 2,99 долара, Раут описав своє розчарування війною в Україні, яку “неможливо виграти”.

“Я віддав всю мотивацію та енергію, яку міг зібрати для України, і залишився з порожніми руками”, — написав автор, описуючи свої невдалі спроби виготовляти безпілотники для української армії з командою міжнародних інженерів.

У розділі книги, присвяченому Ірану, Раут написав, що він повинен взяти на себе частину провини” за обрання “безмозкого” президента, а також називав Дональда Трампа “ідіотом”, “блазнем” і “дурнем”.

Фото: amazon.com Обкладинка кники Раута 'Війна, яку неможливо виграти'.

Запитання без відповідей

“Стрілянина на полі в Палм-Біч, коли Трамп грав у гольф, може знову перезавантажити президентську гонку, яка тривала на межі краху, і допоможе Трампу перегорнути сторінку з невдалих дебатів проти віцепрезидентки Камали Гарріс”, — констатувала агенція Bloomberg.

“Колишній президент майже напевно використає останні події, щоб підкріпити свої безпідставні заяви про те, що він є жертвою переслідувань, спрямованих на те, щоб не допустити його до влади, — припустив оглядач CNN Стівен Коллінсон.

До слова, ході дебатів з Камалою Гарріс Дональд Трамп заявив, що “отримав кулю в голову через те, що вони (демократи) говорять про мене”.

Звісно, немає жодних доказів про інсценування замаху. Радше можна казати, що атмосфера ненависті та поляризації суспільства, якою пронизана американська політика останніх років (не в останню чергу завдяки Дональду Трампу та його прихильників) провокує такі-от випадки.

До речі, а чому інцидент кваліфікували як “спробу замаху”? Раян Веслі Раут не вистрілив — можливо, не встиг, а можливо й не мав наміру.

Як так сталося, що всього через два місяці після замаху на Дональда Трампа США Секретна служба щонайменше вдруге дозволила людині з вогнепальною зброєю без перешкод наблизитися до кандидата у президенти на відстань пострілу? Тим більше, що охорону Трампа посилили на початку року через погрози з боку Ірану, а після інциденту зі стріляниною на мітингу на охорону 45-го президента виділи ще більше ресурсів.

І чому Раян Веслі Раут очікував поруч з гольф-клубом саме в обід неділю, зважаючи, що гру в гольф, за інформацією телеканалу CNN, додали в розклад Трампа в останню хвилину?