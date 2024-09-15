Радник Байдена Салліван вважає, що мирний план не має бути нав'язаний Україні ззовні

Мирний план щодо завершення війни не має бути нав'язаний Україні ззовні.
Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на "Ялтинській європейській стратегії” (YES), нав'язаний план "не є справедливим та стійким", передає Politico.
"Я вважаю, що будь-який мирний план, спрямований на те, щоб по суті нав'язати мир народу України, який суперечить основним принципам суверенітету та територіальної цілісності, демократії та свободи, не є справедливим та стійким", — сказав Салліван.
Він відзначив, що український уряд має стати лідером у питанні завершення війни, а припущення про те, що війну в Україні можна завершити "за один день ззовні", не відповідають дійсності.
"Будь-хто, хто виходить уперед і каже, що може зупинити українську війну за один день ззовні, має поставити запитання, на чиєму боці він збирається її вирішувати."І я думаю, що це має викликати справжнє занепокоєння", - зауважив Салліван, додавши, що не мав на увазі конкретно заяви кандидата у президенти США Дональда Трампа.
- Свої "мирні плани" озвучували, зокрема, Китай, Угорщина, Бразилія, причому, без консультацій із українською стороною.
- Україна наполягає на своїх вимогах. Зеленський, коментуючи днями китайсько-бразильський мирний план, назвав його деструктивним.
- У червні цього року два ключові радники Дональда Трампа з питань національної безпеки представили йому план припинення війни Росії в Україні ‒ у разі його перемоги на президентських виборах. Цей план передбачає, що Україна отримуватиме американську зброю, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією. Водночас Сполучені Штати попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку американців.
- Нещодавно Зеленський сказав, що йому нічого невідомо про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито створив свій мирний план, при який писала італійська преса.