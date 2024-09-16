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Сіярто поскаржився генсеку ОПЕК на Україну через санкції проти "Лукойлу"

Міністр відвідав штаб-квартиру ОПЕК у Відні і зустрівся з генеральним секретарем організації Хайсамом аль-Гайсом.

Сіярто поскаржився генсеку ОПЕК на Україну через санкції проти "Лукойлу"
генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс і глава МЗС Угорщини Петер Сіярто
Фото: Facebook/Szijjártó Péter

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав штаб-квартиру ОПЕК у Відні і зустрівся з генеральним секретарем організації Хайсамом аль-Гайсом.

Як ідеться в дописі Сіярто у фейсбуці, він поскаржився генсеку ОПЕК на Україну через її санкції порти "Лукойлу".

"Ми повною мірою погодилися з генеральним секретарем ОПЕК, що жодна країна не має права підривати енергетичну безпеку будь-якої іншої країни, тому жодна країна не має права монополізувати нафтопроводи, що проходять через її територію, використовувати їх у політичних цілях або навіть поставити під загрозу постачання нафти до інших країн", - заявив угорський міністр.

Він зазначив, що Угорщина залежить від рішень країн-виробників нафти і країн-транспортерів і поскаржився на те, що "нещодавно два сусіди Угорщини поставили Угорщину у скрутне становище своїми політично обґрунтованими рішеннями щодо безпеки постачання сирої нафти".

Санкції України проти "Лукойлу"

  • Російський “Лукойл” потрапив під українські санкції ще 2018 року. Але ці обмеження забороняли росіянам виводити капітал з України, брати участь у приватизації майна чи торгувати ним. 
  • У червні цього року РНБО значно розширила обмежувальні заходи і в результаті Київ припинив транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба". Однак у Нафтогазі пояснили: нові обмеження не зупинили транзиту нафти. За словами голови правління Нафтогазу зазначив, що “у транзиті немає нафти «Лукойлу», але обсяги ті самі”.
  • Більше про конфлікт читайте у матеріалі “Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС” на LB.ua.
  • На цей крок різко відреагували Угорщина і Словаччина. 
  • Європейська комісія загальмувала запит обох держав закликати Київ скасувати санкції проти “Лукойла”.
  • Тим часом глава уряду Словаччини Роберт Фіцо провів кілька телефонних розмов з українським колегою Денисом Шмигалем, під час однієї з них пригрозив Києву заблокувати постачання дизпалива.
  • Згодом Шмигаль заявив, що санкції, які запровадила Україна, не будуть скасовувати. 
  • Нещодавно стало відомо, що угорська енергетична компанія Mol Nyrt оголосила про укладення угоди. Вона забезпечить продовження постачання російської нафти трубопроводом, що проходить через територію України.
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