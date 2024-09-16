Сіярто поскаржився генсеку ОПЕК на Україну через санкції проти "Лукойлу"

Міністр відвідав штаб-квартиру ОПЕК у Відні і зустрівся з генеральним секретарем організації Хайсамом аль-Гайсом.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідав штаб-квартиру ОПЕК у Відні і зустрівся з генеральним секретарем організації Хайсамом аль-Гайсом.

Як ідеться в дописі Сіярто у фейсбуці, він поскаржився генсеку ОПЕК на Україну через її санкції порти "Лукойлу".

"Ми повною мірою погодилися з генеральним секретарем ОПЕК, що жодна країна не має права підривати енергетичну безпеку будь-якої іншої країни, тому жодна країна не має права монополізувати нафтопроводи, що проходять через її територію, використовувати їх у політичних цілях або навіть поставити під загрозу постачання нафти до інших країн", - заявив угорський міністр.

Він зазначив, що Угорщина залежить від рішень країн-виробників нафти і країн-транспортерів і поскаржився на те, що "нещодавно два сусіди Угорщини поставили Угорщину у скрутне становище своїми політично обґрунтованими рішеннями щодо безпеки постачання сирої нафти".

Санкції України проти "Лукойлу"