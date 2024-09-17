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ASPIDES: вражений хуситами у Червоному морі танкер відбуксирували в безпечне місце

Танкер відбуксировали без розливу нафти. 

ASPIDES: вражений хуситами у Червоному морі танкер відбуксирували в безпечне місце
Вражений хуситами у Червоному морі танкер відбуксирували в безпечне місце
Фото: ASPIDES

В результаті операції, що тривала кілька днів, вражений хуситами грецький танкер Sounion відбуксирували до безпечної зони.

Про це повідомила місія ЄС із забезпечення безпеки судноплавства у Червоному морі ASPIDES.

Зазначається, що танкер було успішно відбуксировано в безпечну зону без розливу нафти. 

“Поки приватні зацікавлені сторони завершують операцію з порятунку, ASPIDES продовжить стежити за ситуацією”, – йдеться у повідомленні.

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Місія ASPIDES наголосила, що завершення цього етапу рятувальної операції є результатом комплексного підходу та тісної співпраці між усіма зацікавленими сторонами, спрямованими на запобігання екологічної катастрофи, яка вплине на весь регіон.

  • Бойовики хусити, яких підтримує Іран, опублікували відео, на якому видно, як люди в масках сідають на борт і встановлюють вибухівку на танкері Sounion під прапором Греції. З танкера стікає нафта у Червоне море.
  • Танкер атакували 21 серпня. Речник угрупування Ях’я Сарі опублікував кадри через тиждень після того, як у ВМС Великої Британії повідомили, що помітили пожежі на судні. Судно перевозило 150 000 тонн іракської сирої нафти.
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