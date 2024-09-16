У Нігерії через повінь обвалилася стіна тюрми, майже 300 ув'язнених утекли

Щонайменше 274 ув'язнених втекли у нігерійському штаті Борно після того, як сильна повінь зруйнувала стіну тюрми.

Про це пише CNN.

Спочатку повідомляли, що 281 ув'язнений втік під час переводу у іншу установу. Проте сімох вдалося упіймати.

Пошуки в'язнів тривають.

Через кількатижневі повені в Нігерії загинули 269 осіб. Стихія залишила 640 000 людей без домів. Найбільше від повеней постраждала північна Нігерія. Штат Борно знаходиться на північному сході країни.

Очікується, що частота та інтенсивність екстремальних опадів збільшиться майже в усій Африці.

У липні двадцять одна людина загинула через обвал двоповерхової будівлі школи у місті Джос, що у центральній Нігерії. Трагедія трапилася тоді, коли студенти складали іспит.