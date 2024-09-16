Сікорський про добровольчу бригаду: "Ми зі свого боку все зробили. Чекаємо на українських призовників чи добровольців"

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає, що український парламент щонайменше на рік запізнився з ухваленням законопроєкту щодо мобілізації. На його думку, найкраще такі закони було б ухвалювати тоді, коли було ще багато добровольців, сказав міністр в інтерв'ю "Європейській правді".

Сікорський зізнався, що його дивує те, що він бачить у Польщі. Він також нагадав, що працездатним біженцям його країна соціальну допомогу не виплачує.

"Я ходжу до перукарні у Варшаві, і мене стриже молодий український перукар. І у мене є до нього питання: «Що ти тут робиш? Хіба ти не маєш захищати свою країну?». У Польщі ми не виплачуємо таким працездатним біженцям соціальну допомогу. Вони мусять самі себе утримувати або працювати. А от західноєвропейські уряди – більш щедрі. Але у мене є питання: чи нормально створювати фінансові стимули для українських чоловіків, щоб вони жили в ЄС, а не тут, в Україні?" – сказав Сікорський.

Він підтвердив, що Київ звертався до Польщі з бажанням повернути українців. Він додав, що зі свого боку країна зробила все для створення Українського легіону, до якого мають вступати біженці призовного віку на добровільних умовах.

"Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців. Наскільки я розумію, тисячі осіб у Польщі зареєструвалися у вашій базі даних, щоб оновити місце проживання. Тобто вони повідомили, що теоретично – доступні. Але добровольців, готових сформувати бригаду, за моїми даними, досі недостатньо", – сказав він.