​Україна запропонувала Чехії допомогу ДСНС для ліквідації наслідків повені

Україна запропонувала допомогу Чехії у ліквідації наслідків повені.
Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.
"Україна щойно запропонувала допомогу Державної служби з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків руйнівної повені. Міністр Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський погодився допомогти. Я передам пропозицію на надзвичайному засіданні кабінету міністрів", - написав Ліпавський у соцмережі Х.
Ukraine has just offered the assistance of the State Emergency Service in dealing with the consequences of the devastating floods. Minister @andrii_sybiha informed me that President @ZelenskyyUa has agreed to help. I will convey the offer at an emergency cabinet meeting. 🇨🇿🤝🇺🇦— Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 15, 2024
- Повені фіксують також у Чехії, Австрії, Румунії. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств.
- Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.