​Україна запропонувала Чехії допомогу ДСНС для ліквідації наслідків повені

Україна запропонувала допомогу Чехії у ліквідації наслідків повені.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

"Україна щойно запропонувала допомогу Державної служби з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків руйнівної повені. Міністр Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський погодився допомогти. Я передам пропозицію на надзвичайному засіданні кабінету міністрів", - написав Ліпавський у соцмережі Х.

Ukraine has just offered the assistance of the State Emergency Service in dealing with the consequences of the devastating floods. Minister @andrii_sybiha informed me that President @ZelenskyyUa has agreed to help. I will convey the offer at an emergency cabinet meeting. 🇨🇿🤝🇺🇦 — Jan Lipavský (@JanLipavsky) September 15, 2024