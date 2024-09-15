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​Україна запропонувала Чехії допомогу ДСНС для ліквідації наслідків повені

Пропозицію розглянуть на надзвичайному засіданні кабінету міністрів Чехії.

​Україна запропонувала Чехії допомогу ДСНС для ліквідації наслідків повені
Ілюстративне фото

Україна запропонувала допомогу Чехії у ліквідації наслідків повені.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський.

"Україна щойно запропонувала допомогу Державної служби з надзвичайних ситуацій у ліквідації наслідків руйнівної повені. Міністр Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський погодився допомогти. Я передам пропозицію на надзвичайному засіданні кабінету міністрів", - написав Ліпавський у соцмережі Х.

  • Повені фіксують також у Чехії, Австрії, Румунії. Так, у нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств.
  • Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України
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